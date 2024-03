Gehalt: So zufrieden sind die Deutschen mit ihrem Einkommen

Die Gehaltszufriedenheit ist in Deutschland von Stadt zu Stadt unterschiedlich. (Bild: Bits And Splits/ Shutterstock)

Die Arbeitgebervergleichsplattform Kununu hat sich über ihren Gehaltscheck 2024 der Frage genähert, wie es in den 20 größten Städten Deutschlands um die Zufriedenheit mit dem Gehalt bestellt ist.

Zufriedenheit sei wichtig bei der Einordnung von Durchschnittsgehältern

Dafür wertete sie 835.000 Gehaltsangaben aus, von denen mehr als 625.000, sprich knapp drei Viertel, aus dem Jahr 2023 stammen. Im Fokus standen dabei nicht die nackten Einkommenszahlen, sondern das Gesamtgefühl, welches die Gehälter in dem jeweiligen Umfeld hervorrufen.

„Bei der Einordnung von Durchschnittsgehältern ist es immer wichtig, die Zufriedenheit der Menschen einzubeziehen. Denn Einflussfaktoren wie Lebenshaltungs- sowie Miet- und Immobilienkosten sind mitentscheidend dafür, wie lukrativ ein Einkommen am Ende wirklich ist“, sagte Nina Zimmermann, CEO von Kununu, in einer Pressemitteilung.

Bielefeld auf Platz 1, München nur auf Rang 8

Das führte zu dem Ergebnis, dass Menschen in Bielefeld in der realen Einkommensrangliste mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 48.565 Euro nur auf Position 16 liegen, aber am zufriedensten damit sind. Knapp 59 Prozent der Bielefelder:innen sind mit ihrem Einkommen zufrieden, so viele wie in keiner der 20 größten deutschen Städte.

Zum Vergleich: In München verdienen die Menschen mit jährlich 58.164 Euro zwar am besten, hinsichtlich der Gehaltszufriedenheit liegen sie aber nur auf Platz 8. Am wenigsten glücklich mit ihrem Verdienst sind laut der Untersuchung Beschäftigte in Berlin, Bremen und Bochum. Das größte Gehaltspotenzial gibt es übrigens in diesen Branchen.

Die Hessen sind am glücklichsten mit ihrem Einkommen

Betrachtet man die Bundesländer, sind demnach die Hessen am glücklichsten mit ihrem Einkommen. Auf Platz 2 landeten die Hamburger:innen, Dritte wurden die Baden-Württemberger:innen. Am niedrigsten sei die Gehaltszufriedenheit in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt – in drei der „neuen“ Bundesländer also.

Positiv ist diesbezüglich die Gehaltszufriedenheit der Sachsen hervorzuheben. Mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 41.410 Euro rangieren sie zahlenmäßig nur auf Rang 14 der 16 Bundesländer – wenn es um die Zufriedenheit geht, belegen sie aber immerhin Platz 8.

Statt mehr Geld – 10 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung:

