Geheimchat-Affäre in den USA: Signal ist der Gewinner der Trump-Panne

Die Geheimchat-Affäre, in welche die von Donald Trump geführte US-Regierung verstrickt ist, hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Ein Journalist war Teil einer Signal-Gruppe, in der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Details einer US-Militäroperation gegen die Huthi-Miliz im Jemen teilte.

Auch für den Messengerdienst Signal hat die Affäre Konsequenzen – und zwar positive. Die sich überschlagenden Nachrichten rund um die Affäre und die ständigen Erwähnungen von Signal haben laut Wired dazu geführt, dass die verschlüsselte Messaging-Plattform ihre Downloadrate verdoppelt hat.

Signal-Vertreter: „Das ist überwältigend“

„In der Geschichte von Signal ist dies mit großem Abstand der größte Wachstumsschub in den USA“, sagt Jun Harada, Head of Growth and Partnerships bei Signal. „Das ist überwältigend, selbst für uns.“

Harada wollte keine absoluten Zahlen zum Nutzerwachstum von Signal nennen, gab aber bekannt, dass die wöchentliche Nutzung doppelt so hoch gewesen sei wie in einer typischen Woche im Jahr 2025, die wiederum doppelt so hoch war wie in einer typischen Woche zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Anstieg um 105 Prozent im Vergleich zur Vorwoche

Einen vergleichbaren Anstieg der Zahlen gab es erst einmal – 2021, als Whatsapp seine Datenschutzrichtlinie änderte, sagte Harada. Zahlen des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower decken sich weitgehend mit den Aussagen von Signal-Vertreter:innen.

Demnach seien die Signal-Downloads in den USA im Vergleich zur Vorwoche um 105 Prozent und im Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche im Jahr 2024 um 150 Prozent gestiegen. Außerhalb der USA verzeichnete Sensor Tower seit dem sogenannten Signal-Gate lediglich einen Anstieg der Signal-Downloads um 21 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Trump versuchte, Sicherheitsdebatte um Signal anzuzetteln

Trump hatte nach dem peinlichen Vorfall angedeutet, Signal könnte „fehlerhaft“ sein und so eine Sicherheitsdebatte rund um den Messagerdienst ausgelöst – obwohl viele Cybersicherheits-Expert:innen Signal als das beste frei verfügbare, durchgängig verschlüsselte Messaging-Tool empfehlen. „Sie nutzen Signal, wir nutzen Signal, jeder nutzt Signal“, sagte Trump gegenüber Reportern, „aber es könnte eine fehlerhafte Plattform sein.“

Harada lehnte es ab, auf Trumps Bemerkung zu reagieren und verwies auf frühere Aussagen von Signal, wonach bisher keine Hinweise auf eine Schwachstelle in der App zu sehen seien. Er hob die positiven Konsequenzen der Affäre für sein Unternehmen hervor. „Ich glaube nicht, dass mein Telefon jemals so oft geklingelt hat, von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Menschen erfahren von Signal, die vielleicht noch nie zuvor von verschlüsselten Nachrichten gehört oder darüber nachgedacht haben.“ Harada verwies auch auf einen TV-Bericht, wonach die Google-Suchanfragen nach „Signal“ um über 1.000 Prozent gestiegen seien.

