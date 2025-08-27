Interstellarer Komet 3I/ATLAS: Warum so viel CO2 in seiner Gaswolke steckt

Der interstellare Komet 3l/ATLAS stellt die Forschung vor Rätsel. (Bild: Nazarii_Neshcherenskyi/Shutterstock)

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat am 6. August 2025 erstmals detaillierte Infrarotdaten vom interstellaren Kometen 3I/ATLAS gesammelt. Die Ergebnisse wurden in einer Vorab-Publikation veröffentlicht.

Die beteiligten Wissenschaftler:innen untersuchten vor allem die Gaswolke des Kometen, die sogenannte Koma. Diese entsteht dadurch, dass der Himmelskörper der Sonne nahekommt und sich erwärmt. Im Zuge dessen schmelzen Bestandteile und setzen Gase frei, die wiederum Aufschluss über das Innere des interstellaren Besuchers geben.

Auffällig dabei: Die Koma von 3I/ATLAS enthält ungewöhnlich große Mengen an Kohlenstoffdioxid. Die Daten werfen ein neues Licht auf die Zusammensetzung und die mögliche Herkunft des erst dritten bekannten interstellaren Körpers im Sonnensystem.

Forscher analysieren 3I/ATLAS: Rätsel um das viele CO2

Die Messungen zeigen, dass der Kern von 3I/ATLAS offenbar besonders reich an CO2 ist. Diese überraschende Erkenntnis lässt mehrere Erklärungsmodelle zu.

Ein Grund könnte sein, dass die Eisschichten des Kometen in seiner Heimatregion deutlich stärkerer Strahlung ausgesetzt waren als bei Kometen unseres Sonnensystems.

Alternativ könnte der Komet in einem speziellen Bereich entstanden sein, der „CO2-Eislinie“. Damit ist der Punkt in einer jungen Sternumgebung gemeint, an dem die Temperaturen so niedrig werden, dass CO2 von Gas in festen Zustand übergeht.

Wenn 3I/ATLAS dort entstand, hätte er von Beginn an außergewöhnlich viel Kohlendioxid-Eis aufgenommen.

Aber das ist nicht die einzige Überraschung, die der interstellare Besucher in unserem Sonnensystem für die Wissenschaft bereithält.

Mysteriöse Gaswolke: Wo steckt das Wasser?

Neben dem hohen CO2-Anteil ist die vergleichsweise geringe Menge an Wasserdampf in der Koma auffällig. Das deutet darauf hin, dass die innere Struktur des Kometen verhindert, dass Wärme tief in den Kern vordringt.

Dadurch kann nur weniger Wasser freigesetzt werden, während CO2 und Kohlenmonoxid leichter entweichen. Das ungewöhnliche Verhältnis von CO2 zu H2O könnte also nicht nur auf den Ursprungsort des Kometen verweisen, sondern auch auf physikalische Besonderheiten seines Aufbaus.

Was genau für die ungewöhnliche Gaswolke verantwortlich ist, müssen weitere Untersuchungen ergeben.

3I/ATLAS ist wohl deutlich älter als unser Sonnensystem

Die neuen Daten ergänzen frühere Analysen, die 3I/ATLAS ein Alter von rund sieben Milliarden Jahren zuschreiben. Damit wäre er etwa drei Milliarden Jahre älter als unser Sonnensystem und der bislang älteste bekannte Komet.

Seine steile Flugbahn deutet außerdem darauf hin, dass er aus dem sogenannten „dicken Scheibendisk“ der Milchstraße stammt – einer uralten Region unserer Galaxie, in der Sterne wesentlich früher entstanden sind als in der dünnen Scheibe, in der die Sonne geboren wurde.

3I/ATLAS ist damit nicht nur ein seltener Gast von außerhalb, sondern auch ein Zeitzeuge der Frühgeschichte der Milchstraße. Seine Zusammensetzung könnte weitere Erkenntnisse über die Entstehung unserer Galaxie und Sonnensystemen generell liefern.

Schau dir die schönsten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops in unserer Bildergalerie an:

