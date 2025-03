Geleaktes Video: Sony experimentiert mit KI-gesteuerten Gaming-Charakteren

Arbeitet Sony an KI-basierten Gaming-Charakteren? Wie The Verge berichtet, deutet ein geleaktes und mittlerweile wieder gelöschtes Video darauf hin. Es zeigte eine experimentelle Version von Aloy, der Hauptfigur aus dem Spiel Horizon Forbidden West, die mithilfe von KI interaktiv auf Spieler:innen reagiert. Die Technologie befindet sich laut Sony allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium und wurde bisher nur intern getestet.

Echtzeitkommunikation mit einer KI-Spielfigur

Das geleakte Video stammt vom Playstation-Entwicklungsteam und zeigt eine KI-gesteuerte Version von Aloy, die in Echtzeit auf Sprachbefehle reagiert. Der Clip wurde von The Verge veröffentlicht, kurz darauf aber aufgrund einer Urheberrechtsklage – offenbar im Auftrag von Sony Interactive Entertainment – wieder entfernt.

Sprecher des Videos war Sharwin Raghoebardajal, Direktor für Softwareentwicklung bei Sony. Er erklärte, dass die KI-Version von Aloy sowohl eine KI-generierte synthetische Stimme als auch realistische Gesichtsanimationen nutzt, um ein möglichst natürliches Gespräch mit den Spieler:innen zu ermöglichen. Die KI-Technologie basiert einerseits auf Whisper von OpenAI, um Sprache in Text umzuwandeln, während andererseits GPT-4 und Llama 3 für die inhaltliche Konversation und Entscheidungsfindung verwendet werden.

Laut Raghoebardajal betreibt Sony ein eigenes internes System zur Spracherzeugung. Und auch die Animation von Gesichtern wird von Sonys eigener Mockingbird-Technologie unterstützt. Interessanterweise wurde die Demo nicht auf einer Playstation 5, sondern auf einem PC gezeigt. Sony soll aber schon Tests durchgeführt haben, um das KI-System direkt auf der Konsole laufen zu lassen – laut Raghoebardajal allerdings mit minimalen Performance-Einbußen.

Der Beginn einer neuen Ära in der Gaming-Industrie?

Sony ist nicht das einzige Unternehmen, das mit KI-gesteuerten Charakteren experimentiert. Nvidia hat im Jahr 2024 eine eigene Lösung namens „Ace“ vorgestellt: Dahinter verbirgt sich eine Technologie für KI-gesteuerte nichtspielbare Charaktere, sogenannte NPCs, die in freier Sprache mit Spieler:innen interagieren. Das Unternehmen hat sogar eine spielbare Demo namens Covert Protocol veröffentlicht, um das Potenzial zu demonstrieren. Und auch Microsoft investiert in KI-gestützte Spieltechnologien und arbeitet mit Inworld AI zusammen, um generative KI für Charaktere und Handlungsstränge zu entwickeln.

Mit dem technologischen Fortschritt wächst allerdings auch die Sorge. Besonders bei Entwickler:innen und Studios herrscht Skepsis darüber, wie KI den kreativen Prozess in der Spieleentwicklung beeinflussen könnte. Das geleakte Sony-Video hat diese Frage noch einmal verstärkt.

Welche Rolle wird KI in zukünftigen Playstation-Spielen einnehmen? Werden Spieler:innen mit NPCs interagieren können, die dynamisch auf ihre Fragen und Aktionen reagieren? Oder geht die Entwicklung zu weit, da auf diese Weile traditionelle Storytelling-Elemente und Synchronsprecher:innen ersetzt werden würden? Sony hat sich bisher nicht offiziell zu dem Leak geäußert – und auch nicht zur Entfernung des Videos. Ob die gezeigte Technologie jemals den Weg in ein fertiges Spiel finden wird, bleibt also vorerst offen.