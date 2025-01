Gelingt smarten Brillen in diesem Jahr der Durchbruch?

Smarten Brillen könnte in diesem Jahr der Durchbruch gelingen. Zumindest deutete sich dieser Trend auf der CES 2025 an, denn zig Hersteller haben die noch recht neue Gerätekategorie in verschiedensten Ausführungen und Funktionen präsentiert. Allen gemein ist, dass sie durch ihr dezentes Design kaum auffallen und wie normale Brillen aussehen, hinsichtlich der Funktionen und Ausstattung gibt es noch deutliche Unterschiede.