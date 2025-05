Gemini 2.5 Pro Preview: Das kann die neue Version von Googles KI-Modell

Eigentlich wollte Google das Update erst im Rahmen der hauseigenen Entwickler:innenkonferenz I/O vorstellen, die in diesem Jahr am 20. und 21. Mai stattfindet. Wie Techcrunch berichtet, hat sich der Tech-Konzern aber aufgrund der großen Nachfrage dazu entschieden, die neue Version seines leistungsstärksten KI-Modells schon jetzt zu veröffentlichen. Gemini 2.5 Pro Preview soll vor allem Entwickler:innen ansprechen und überzeugt laut Google durch signifikante Verbesserungen beim Coding.

Anzeige Anzeige

Vorzeitiger Start aufgrund hoher Nachfrage

In einem Blog-Beitrag hat Google die Verbesserungen der neuen Version zusammengefasst. Ein zentrales Feature ist die verbesserte Funktionalität zur Erstellung interaktiver Webanwendungen. Im Benchmark-Test „Webdev Arena Leaderboard“, der die Ästhetik und Funktionalität generierter Web-Apps bewertet, schnitt das Modell mit einem Plus von 147 Elo-Punkten ab. Das Bewertungssystem stammt ursprünglich aus dem Schach, wird aber mittlerweile auch im KI-Bereich eingesetzt. Hier misst das Elo-System, wie sehr Menschen die Ergebnisse eines Modells gegenüber einem anderen bevorzugen – zum Beispiel bei der Gestaltung von Webseiten. Ein Plus von 147 Elo-Punkten bedeutet also, dass Gemini 2.5 Pro Preview deutlich besser abschneidet als das Vorgängermodell.

Auch bei komplexeren Entwicklungsaufgaben punktet die neue Version: Von der Code-Transformation über das Editing bis hin zu agentenbasierten Workflows soll das Update Entwickler:innen effizienter unterstützen. Auch das Triggern und Ausführen von Funktionsaufrufen läuft laut Google jetzt zuverlässiger. Bei den Vorgängerversionen war das ein häufig genannter Kritikpunkt, der mit dem Update jetzt adressiert wurde. Die aktualisierte Version ist ab sofort über die Gemini API, Google AI Studio und Vertex AI verfügbar. Und auch Nutzer:innen der Gemini-App können ab sofort von den erweiterten Funktionen profitieren. Der Preis bleibt auf dem Niveau der bisherigen Version von Gemini 2.5 Pro.

Anzeige Anzeige

Verbesserte Webentwicklung und Multimodalität

Neben der Entwicklung von Websites und Web-Apps hebt Google auch Fortschritte in der Multimodalität hervor: Das neue Modell kann nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern und Videos umgehen. Im „VideoMME“-Test erreichte Gemini 2.5 Pro Preview (I/O Edition) einen Wert von 84,8 Prozent, was ein starkes Indiz für die verbesserten Fähigkeiten im Videoverständnis ist.

Mit dem vorgezogenen Release von Gemini 2.5 Pro Preview setzt Google ein Zeichen im Wettlauf der KI-Anbieter. Die gezielte Verbesserung für die Webentwicklung – kombiniert mit multimodaler Stärke und langfristigem Kontextverständnis – positioniert das Modell klar gegenüber den kommenden Versionen von OpenAI, Anthropic oder xAI.

Anzeige Anzeige

Sora – Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle: FilipArtLab / Shutterstock