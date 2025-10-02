Gemini gegen Alexa Plus: Warum Amazon den Spitzenplatz im Smarthome verlieren könnte

Amazons Hardware-Chef Panos Panay, hier bei der Präsentation von Alexa Plus im Februar, bringt die passenden Geräte für den Dienst an den Start. (Foto: picture alliance / newscom | JOHN ANGELILLO)

Mein Haus ist voller Smartspeaker von Amazon. Und damit bin ich nicht allein. Schon 2023 gab der Versandhändler bekannt, weltweit 500 Millionen Alexa-fähige Geräte verkauft zu haben. Dabei muss es sich nicht zwingend um die Echo-Lautsprecher handeln. Alexa steckt auch in Fire-TV-Geräten, Gadgets für Auto, Brillen und vielem mehr.

Amazon war früh dran – und billig

Dass Amazon mit seiner Sprachassistenz so breit vertreten ist, hat zwei Gründe. Das Unternehmen kam noch vor Google mit der Idee heraus, per Lautsprecher auf eine smarte Assistenz zuzugreifen. Seit 2014 gibt es Echos in den USA, seit 2016 im Deutschland. Google brachte die erste Version von Google Home hierzulande erst 2017 auf den Markt, über ein Jahr später. Dass es zu Anfang nur möglich war, einen Echo zu kaufen, wenn man über eine Einladung verfügte, mag dem Hype zumindest unter den Early Adoptern zusätzlich befeuert haben.

Der zweite Punkt: Amazon-Geräte sind günstig. Regelmäßig reduziert das Unternehmen den Preis sogar zusätzlich – vor allem am und um Shopping-Events wie den noch anstehenden Prime Deal Days oder dem Black Friday. Aktuell gibt es den kleinen Echo Pop etwa schon für 25 Euro zu kaufen. Ein Google-Speaker der Marke Nest kostet mindestens 59 Euro.

Anders als Amazon reduziert das Suchmaschinen-Unternehmen die Preise seine Hardware selten. Noch seltener gibt es überhaupt neue Speaker zu sehen. Bei Amazon ist die Auswahl dagegen riesig. Jährlich kommen neue Produkte hinzu – oder ältere werden durch bessere ersetzt. Und doch könnte Google dem Versandhändler schon in kurzer Zeit den Rang ablaufen.

KI setzt das Smarthome auf 0 zurück

Die Antwort auf die Frage nach dem Warum ist einmal mehr der Begriff „Künstliche Intelligenz“. Alle Alexa-Besitzer:innen wissen schließlich, dass man mit der Assistenz zwar Musik abspielen, Timer stellen oder vielleicht eine smarte Lampe ein- und ausschalten kann. Für vieles Weitere muss man aber die Alexa-Sprache lernen. Natürliche Sprachbefehle sind oft nicht mit den richtigen Routinen verknüpft. So kann die Suche nach dem richtigen Kinderhörspiel schon einmal zum frustrierenden Erlebnis werden, wenn man nicht Interpret, Episodentitel und Herausgeber in der richtigen Reihenfolge aufsagt. (Pro-Tipp: Über die Episodennummern geht es meistens schneller.) Und das ist nur eines von vielen Beispielen.

Ein großes Sprachmodell, das Eingaben in natürlicher Sprache versteht, würde an dieser Stelle helfen. Dessen ist sich auch Amazon bewusst. Seit Jahren arbeitet das Unternehmen an einer LLM-Version von Alexa. Doch derzeit ist der Alexa Plus genannte Dienst nur für Kund:innen in den USA zugänglich, als „Early Access“-Programm. Der Name deutet an: Massentauglich ist Alexa Plus offenbar noch nicht. Zwar soll Alexa Plus auch nach Deutschland kommen, einen Termin gibt es aber noch nicht. Dazu kommt das Bezahlmodell. Die aktuelle Version von Alexa ist gratis. Das gilt bei der KI-Variante nur für Prime-Kund:innen. Alle anderen zahlen nach der Early-Access-Phase 20 US-Dollar für den Zugriff.

Die Konkurrenz schläft nicht

Nur einen Tag nach Amazons großem Hardware-Event hat Google seine Vision fürs Smarthome dargelegt. 2026 soll „Gemini für Google Home“ den altbekannten Google Assistant von den smarten Lautsprechern des Unternehmens verdrängen. Ein neues Gerät soll zum Start ebenfalls erscheinen. Google hat dabei den Vorteil, dass Gemini schon längst aktiv von vielen genutzt wird. Der Dienst steht unter anderem im Web und in der gleichnamigen App zur Verfügung und glänzt schon jetzt mit Funktionen wie Gemini Live. Darüber ist es möglich, Gespräche in natürlicher Sprache mit dem KI-Bot zu führen. Diese Funktion wird allerdings, genau wie die Auswertung von Smarthome-Kamerabildern, nur im Abo zur Verfügung stehen.

Dennoch: Dass Google mit Gemini das Potenzial hat, etablierte Konkurrenten zu überholen, hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten bewiesen. Zwar hatte man den Start in das Zeitalter der KI-Assistenzen fast verschlafen. Mittlerweile steht Gemini in Apples App-Store auf Platz 1 und hat damit ChatGPT verdrängt. Warum sollte das nicht auch im Smarthome gelingen?

Der Einzug der Künstlichen Intelligenz ins Smarthome könnte zudem Apple begünstigen und Amazon zusätzlich das Leben schwer machen. Apple war mit dem Homepod ebenfalls erst spät gestartet. Die Gerät waren und sind zudem teurer als jene von Amazon. Hinzu kommt Siri, die viele Nutzer:innen als Schwachstelle ausmachen. Das soll sich künftig ändern. Eine KI-Version der Sprachassistenz musste zwar verschoben werden, ist aber in Arbeit und soll ebenfalls im kommenden Jahr starten. Das Smarthome spielte bei der Ankündigung zwar keine Rolle. Da Apple aber an entsprechender Hardware – die Rede ist von einem Homepod mit Display – arbeiten soll, wäre der Schritt nur logisch.

Amazon muss jetzt punkten

Nachdem Amazon also Phase 1 im Smarthome-Rennen mit riesigem Vorsprung gewonnen hat, gilt es jetzt, die Pole-Position zu verteidigen. Das funktioniert nur mit einem Dienst, der die Menschen überzeugt. Amazons Plan dafür wirkt kühn. Über Smarthome-Kameras der Tochter Ring soll Alexa Plus Augen ins Zuhause der Nutzer:innen bekommen und darüber feststellen, wann Haustiere gefüttert werden müssen oder wann die Müllabfuhr kommt. Stehen die Tonnen dann nicht an der Straße, soll Alexa Bescheid geben.

Das klingt praktisch – aber auch gruselig. Die Vorstellung, sich rund um die Uhr von einer KI beobachten zu lassen, dürfte bei vielen für ein mulmiges Gefühl sorgen. Dass es hier dann erst recht keine Datenleaks geben darf, versteht sich von selbst. Der Fairness halber muss man dazu sagen, dass auch Google Kameras miteinbezieht. Es geht hier aber eher um die Erkennung von Personen vor der Tür, weniger ums Erlernen der Gewohnheiten.

Allerdings muss man ja auch nicht auf die Kameras zurückgreifen. Eine Sprachassistenz, die das tut, was man möchte, das ist ja auch schon viel wert. Amazon hat jetzt genau wie die Konkurrenz die Chance, eine solche zu liefern.