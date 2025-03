Gemini, Alexa Plus und Apple: Was ist los im Smarthome?

Das Smarthome befindet sich in diesem Jahr offenbar im großen Umbruch. Google stellt sukzessive seinen KI-Assistant ein und streicht viele Funktionen für den Google Assistant. Amazons Alexa Plus betritt als Bezahldienst die Bühne. Und was ist mit der smarteren Siri, mit der Apple unter anderem das Smarthome für sich entdecken wollte?