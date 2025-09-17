Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Gemini überholt ChatGPT: Nano Banana bringt Google-KI Platz 1 im App-Store

Mit Nano Banana hat Google offenbar einen Volltreffer gelandet. Das Interesse an der Bild-KI hat die Downloadzahlen des KI-Assistenten Gemini hochschnellen lassen. In Apples App-Store hat Gemini sogar ChatGPT überholt – und steht an der Chartspitze.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Gemini Nano Banana

Gemini ist dank Nano Banana auf dem Höhenflug. (Foto: JarTee/Shutterstock)

Ende August 2025 hatte Google seinem KI-Assistenten ein Upgrade verpasst: Die intern Nano Banana genannte neue Version der in Gemini integrierten Bild-KI verspricht mehr Kontrolle beim Bearbeiten von Fotos.

Anzeige
Anzeige

Nano Banana: Bilder schrittweise erstellen

So lassen sich damit jetzt Bilder in mehreren Schritten erstellen, beispielsweise nachträglich Objekte hinzufügen oder entfernen – ohne dass sich der Hintergrund ändert. Letzteres kann etwa bei OpenAIs ChatGPT ein Problem sein.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Darüber hinaus können Nutzer:innen per Nano Banana auch verschiedene Bilder miteinander verschmelzen lassen. Die Kombination wirkt dabei immer noch realistisch. Kein Wunder also, dass Nano Banana das Interesse der Nutzer:innen weckt.

Anzeige
Anzeige

Gemini: Neue Bild-KI heizt Downloadzahlen an

Wie beliebt Gemini dank der neuen Bild-KI auf einmal ist, lässt sich an den Downloadzahlen in Apples App-Store ablesen. Mitte September 2025 verbucht Gemini laut Zahlen von Appfigures hier 12,6 Millionen Downloads. Zum Vergleich: Im gesamten Monat August standen 8,7 Millionen Downloads zu Buche.

Die hohe Nachfrage hat Gemini zugleich auf Platz eins der App-Store-Charts katapultiert. Damit konnte die Google-KI bei iPhone-Nutzer:innen den Konkurrenten ChatGPT überholen. Dieses Bild zeigt sich sowohl in den USA als auch in Deutschland.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Du möchtest mehr zum Thema lernen?

Midjourney & Co.: Dein schneller Einstieg in Bilderstellung mit KI

Onlinekurs kompakt

Midjourney & Co.: Dein schneller Einstieg in Bilderstellung mit KI

Gemini: In Googles Play-Store nur Nummer 2

Interessanterweise gilt das nicht für Googles Play-Store. In diesem Ranking der Android-Apps steht ChatGPT aktuell noch immer auf dem ersten Platz. Erst dahinter folgt Gemini. In Deutschland muss sich Gemini zudem noch der Konkurrenz durch die Stundenplan-App Untis Mobile beugen und findet sich nur auf Platz drei wieder.

Anzeige
Anzeige
10 Bilder ansehen
Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle: FilipArtLab / Shutterstock

Wie groß der Anteil von Nano Banana an dem aktuellen Erfolg von Gemini ist, zeigt eine Zahl, die der für Google Gemini und Google Labs verantwortliche Vice President Josh Woodward bei X veröffentlicht hat. Demnach verbuchte die App in den ersten paar Tagen nach dem Launch der neuen Bild-KI 23 Millionen Downloads von neuen Nutzer:innen. Diese sollen über 500 Millionen Bilder geteilt haben.

185 Millionen Downloads für Gemini

Insgesamt kommt Gemini laut Techcrunch seit dem Launch im Februar 2024 auf 185,4 Millionen Downloads. Im laufenden Jahr 2025 soll Gemini schon 103,7 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Google Play Store Künstliche Intelligenz Apple App Store Apple Bild-KI Apps ChatGPT
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren