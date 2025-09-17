Gemini überholt ChatGPT: Nano Banana bringt Google-KI Platz 1 im App-Store

Ende August 2025 hatte Google seinem KI-Assistenten ein Upgrade verpasst: Die intern Nano Banana genannte neue Version der in Gemini integrierten Bild-KI verspricht mehr Kontrolle beim Bearbeiten von Fotos.

Nano Banana: Bilder schrittweise erstellen

So lassen sich damit jetzt Bilder in mehreren Schritten erstellen, beispielsweise nachträglich Objekte hinzufügen oder entfernen – ohne dass sich der Hintergrund ändert. Letzteres kann etwa bei OpenAIs ChatGPT ein Problem sein.

Darüber hinaus können Nutzer:innen per Nano Banana auch verschiedene Bilder miteinander verschmelzen lassen. Die Kombination wirkt dabei immer noch realistisch. Kein Wunder also, dass Nano Banana das Interesse der Nutzer:innen weckt.

Gemini: Neue Bild-KI heizt Downloadzahlen an

Wie beliebt Gemini dank der neuen Bild-KI auf einmal ist, lässt sich an den Downloadzahlen in Apples App-Store ablesen. Mitte September 2025 verbucht Gemini laut Zahlen von Appfigures hier 12,6 Millionen Downloads. Zum Vergleich: Im gesamten Monat August standen 8,7 Millionen Downloads zu Buche.

Die hohe Nachfrage hat Gemini zugleich auf Platz eins der App-Store-Charts katapultiert. Damit konnte die Google-KI bei iPhone-Nutzer:innen den Konkurrenten ChatGPT überholen. Dieses Bild zeigt sich sowohl in den USA als auch in Deutschland.

Gemini: In Googles Play-Store nur Nummer 2

Interessanterweise gilt das nicht für Googles Play-Store. In diesem Ranking der Android-Apps steht ChatGPT aktuell noch immer auf dem ersten Platz. Erst dahinter folgt Gemini. In Deutschland muss sich Gemini zudem noch der Konkurrenz durch die Stundenplan-App Untis Mobile beugen und findet sich nur auf Platz drei wieder.

Wie groß der Anteil von Nano Banana an dem aktuellen Erfolg von Gemini ist, zeigt eine Zahl, die der für Google Gemini und Google Labs verantwortliche Vice President Josh Woodward bei X veröffentlicht hat. Demnach verbuchte die App in den ersten paar Tagen nach dem Launch der neuen Bild-KI 23 Millionen Downloads von neuen Nutzer:innen. Diese sollen über 500 Millionen Bilder geteilt haben.

185 Millionen Downloads für Gemini

Insgesamt kommt Gemini laut Techcrunch seit dem Launch im Februar 2024 auf 185,4 Millionen Downloads. Im laufenden Jahr 2025 soll Gemini schon 103,7 Millionen Mal heruntergeladen worden sein.