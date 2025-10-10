Gemini for Enterprise: Mit diesem Tool sollen Mitarbeiter einfach eigene KI-Agenten entwerfen

Schon seit geraumer Zeit bieten KI-Unternehmen wie Microsoft und OpenAI spezialisierte KI-Angebote für Unternehmen. Copilot und ChatGPT Enterprise sollen bei zahlreichen Arbeitsabläufen unterstützen und diese optimieren. Jetzt zieht auch Google mit gleich zwei eigenen Angeboten an Unternehmen nach. Gemini Enterprise richtet sich dabei an größere Firmen, während Gemini Business an kleinere Unternehmen gerichtet ist.

Gemini Enterprise und Business: Wie die KI Unternehmen unterstützt

In der Ankündigung verrät Google-CEO Sundar Pichai: „Google Enterprise ist eine KI-getriebene Konversationsplattform, die designt wurde, um die Leistung von Gemini an alle Mitarbeiter bei jedem Arbeitsschritt zu bringen“. Dementsprechend erwartet User:innen auch ein auf den ersten Blick einfaches Chat-Fenster, wie es bei der Standardversion von Gemini ebenfalls zu sehen ist. Allerdings verknüpft sich die KI im Hintergrund mit Daten aus dem Unternehmen und kann so nicht nur auf den Google Workspace, sondern auch auf Salesforce, SAP oder Microsoft-365-Anwendungen zugreifen.

So können Mitarbeiter:innen über Gemini Enterprise oder Business Informationen innerhalb von Unternehmensdokumenten finden, ihre E-Mails oder Nachrichten in Chat-Programmen zusammenfassen lassen und KI-Agenten nutzen, um Vorgänge automatisieren zu lassen. In dem Angebot sind schon einige vorgefertigte KI-Agenten von Google enthalten, die etwa Deep Research und Datenanalysen durchführen können. Kund:innen können aber auch ganz eigene KI-Agenten innerhalb von Gemini Business bauen oder Modelle von externen Partnern an Googles Dienst anschließen. Diese Agenten können dann untereinander interagieren, um komplexe Aufgaben über mehrere Bereiche des Unternehmens hinweg zu lösen.

Neben Textprompts können die Modelle von Gemini Enterprise und Business auch Videos und Audio verarbeiten. So lassen sich etwa Podcasts aus Textdokumenten erstellen. Pichai betont zudem, dass Kund:innen durch den Dienst immer auf die aktuellsten Modelle der KI zugreifen können. So laufen sie nicht Gefahr, mit einer veralteten Version von Gemini zu arbeiten. Künftig soll das Angebot sogar noch erweitert werden. So arbeitet das Unternehmen aktuell an einem Data-Science-Agent, der etwa Muster in Daten erkennen soll.

Die Fertigkeiten von Gemini Enterprise kommen laut Pichai schon bei einigen Unternehmen und anderen Einrichtungen zum Einsatz. So nutzt Best Buy die KI im Service, um Kund:innen eigenständig Lieferänderungen über die KI vornehmen zu lassen. In den Krankenhäusern von HCA Healthcare fasst Gemini Informationen von Patient:innen für die nächste Schicht zusammen, sodass diese Berichte nur noch von den vorherigen Mitarbeiter:innen überprüft werden müssen.

Was kostet der neue KI-Dienst von Google?

Gemini Business ist eine etwas abgespecktere Version von Enterprise und kostet 21 US-Dollar pro Nutzer:in im Monat. Die maximale Anzahl an User:innen ist hier auf 300 begrenzt. Dennoch können Mitarbeiter:innen mit dem KI-Paket Firmendaten analysieren, auf vorgefertigte KI-Agenten zugreifen oder eigene bauen und dadurch Workflows automatisieren.

Für Gemini Enterprise ruft Google hingegen 30 Dollar pro Nutzer:in monatlich auf. Dafür bekommen Kund:innen auch noch Zugriff auf einen speziellen Coding-KI-Agenten namens Gemini Code Assist Standard und können externe KI-Agenten an den Dienst angliedern. Durch eine gesteigerte Sicherheitsstufe eignet sich Gemini Enterprise laut Google zudem für alle Unternehmen, die besonders strikte Standards für ihre Daten einhalten müssen.