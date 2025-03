Neue Gemini-Funktion: Die KI kann jetzt auf eure Google-Apps zugreifen – welchen Vorteil das hat

Gemini soll euch nicht mehr nur einfache Alltagsfragen beantworten. Google möchte die KI zu einem persönlichen Assistenten weiterentwickeln. Dafür muss die künstliche Intelligenz zwangsläufig mehr über euch wissen. Da es aber viel zu aufwendig ist, alle Informationen über euch der KI zu füttern, bietet Google jetzt eine neue Funktion. Ihr könnt Gemini einfach Zugriff auf andere Google-Apps und deren Daten geben.

Gemini: So sollen sich KI-Antworten durch den Zugriff verbessern

In der Web-Version von Gemini können Nutzer:innen das neue Feature zunächst als experimentelle Neuerung ausprobieren, wie es in der Ankündigung heißt. Die Integrierung in die Mobile-App soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Sobald die Funktion verfügbar ist, könnt ihr sie über das Dropdown-Menü für das verwendete Sprachmodell auswählen. Dort trägt sie den Namen „Personalization (experimental)“. In ersten Versuchen konnten wir das Feature bisher nicht auswählen. Das könnte daran liegen, dass der Rollout Schritt für Schritt in Wellen erfolgt.

Zunächst kann Gemini nur mit euren Google-Suchanfragen verknüpft werden. Künftig will Google die Verknüpfungen noch erweitern. Dann könnte Gemini auch auf Youtube oder die Foto-App des Unternehmens zugreifen. Der Vorteil liegt darin, dass ihr persönlichere Antworten bekommt, ohne weitere Details eintragen zu müssen. Auf die Frage „Wohin sollte ich diesen Sommer verreisen?“ greift Gemini auf eure letzten Suchanfragen zurück. Sieht die KI etwa, dass ihr schon nach tropischen Orten, Bildern oder Videos gesucht habt, wird Gemini euch entsprechende Reiseziele vorschlagen.

Erkennt Gemini zudem anhand eures Suchverlaufs, dass ihr Kinder habt, finden sich unter den Reiseempfehlungen hauptsächlich familienfreundliche Orte und Hotels. Laut Google soll die neue Gemini-Funktion aber nicht nur bei der Reiseplanung Vorteile mit sich bringen. In ersten Tests konnte Gemini Nutzer:innen beim Brainstorming helfen oder auch persönliche Empfehlungen für neue Jobs und Hobbys aussprechen.

Google betont, dass Gemini immer um Erlaubnis fragt, bevor die KI auf andere Apps zugreifen kann. Zudem müssen User:innen die Funktion aktiv auswählen und können sich jederzeit dagegen entscheiden. In der Testphase ist das Deaktivieren der Verknüpfung über ein Banner möglich, das euch einen Link unterhalb der Gemini-Konversation anzeigt. Alternativ könnt ihr das Sprachmodell einfach wieder über das Dropdown-Menü ändern.

