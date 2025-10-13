Anzeige
News
Gemini sieht Geister im Smarthome: Was wirklich hinter den Sichtungen der Google-KI steckt

Gemini hat offenbar Startschwierigkeiten bei manchen Smarthome-Nutzer:innen. Die Künstliche Intelligenz erkennt gelegentlich Personen auf Überwachungskameras, die gar nicht da sind. Was übernatürlich klingt, lässt sich aber schnell auf einen irdischen Fehler zurückführen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Googles Gemini geht bei Smarthome-Kameras keinen Geistern auf den Grund. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Vor wenigen Tagen hat Google die Home-App aktualisiert. Neben einem neuen Design, das euch einen besseren Überblick über alle Smarthome-Geräte in euren vier Wänden geben soll, ist auch jetzt KI mit an Bord. Gemini kann dabei nicht nur anhand natürlicher Konversation Gadgets steuern, sondern auch Automationen für euch erstellen oder euch einen Gesamtbericht über alle Aktivitäten in und um euer Zuhause herum geben.

Gemini sieht Geister: Warum Googles Home Brief noch Probleme hat

Letztere Funktion nennt sich Home Brief und eignet sich besonders für alle, die den ganzen Tag unterwegs sind und am Abend in kürzester Zeit sehen wollen, was in ihrer Abwesenheit vorgefallen ist. Wie Reddit-User:innen zeigen, funktioniert Home Brief in der aktuellen Version aber unzuverlässig. Während einige korrekte Berichte erhalten, die etwa mit den Aufnahmen der Sicherheitskameras übereinstimmen, bekommen andere mysteriöse Sichtungen von Gemini angezeigt.

So heißt es etwa in einem Home Brief von Gemini: „Am Morgen hat eine Person mehrfach den Raum betreten und sich dabei einmal auf einen Sessel gesetzt. Am Abend ist die Person wiedergekommen und mehrfach von rechts nach links gelaufen und dort aus dem Bild verschwunden“. Der oder die Nutzer:in beteuert, dass niemand zu den genannten Zeiten zu Hause war und auch auf den Aufnahmen der Kamera nichts zu sehen wäre.

Was zunächst für einige Reddit-User:innen nach einem übernatürlichen Phänomen klingt, wird schnell mit den Kommentaren anderer Google-Home-Nutzer:innen entkräftet. Diese berichten, dass Gemini häufiger Waschbären im Garten sieht. Tatsächlich handelt es sich dabei aber um die Katze der User:innen. Zudem soll die Künstliche Intelligenz einen Hund und sein Herrchen auf der anderen Straßenseite als Person auf der Veranda des Hauses erkannt haben. Auch das Licht eines vorbeifahrenden Autos bei Nacht wurde als Person erkannt, die plötzlich im Wohnzimmer steht.

Offenbar hat Gemini noch ein paar Probleme damit, Objekte, Personen und andere Lebewesen richtig zu erkennen. Dementsprechend sind auch die vermeintlichen Geistersichtungen auf einen Fehler der KI zurückzuführen. Tatsächlich gibt es aber auch viele User:innen, die von Gemini in Google Home schwärmen, da die KI akkurate Zusammenfassungen abliefert. Sicher dürfte sein, dass Gemini mit der Zeit immer besser verstehen wird, was genau auf Überwachungskameras zu sehen ist. Aktuell befindet sich die KI-Integration noch in einer Testphase, zu der sich User:innen anmelden müssen.

Kommentare

