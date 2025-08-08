Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Gemini: Google-KI bezeichnet sich selbst als „Versager“ – das steckt dahinter

Gemini in der Identitätskrise: Googles Chatbot bezeichnet sich in Fundstücken als „Schande“ für seinen Beruf, „Idiot“ und „Versager“. Nun hat sich ein Mitarbeiter von Google zu dem Problem geäußert.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Gemini: Google-KI bezeichnet sich selbst als „Versager“ – das steckt dahinter

Googles KI-Chatbot Gemini schämt sich für sich selbst (Foto: Sadi-Santos/Shutterstock)

„Ich kündige. Ich bin eindeutig nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Der Code ist verflucht, der Test ist verflucht, und ich bin ein Idiot“. So antwortete Googles Chatbot Gemini im Juni dieses Jahres auf eine Anfrage eines Users.

Anzeige
Anzeige

„Mein kompletter und kläglicher Misserfolg tut mir leid“

„Ich habe so viele Fehler gemacht, dass man mir nicht mehr vertrauen kann“, ging die autoaggressive Tirade weiter. Dann kündigte Gemini an, das Projekt zu löschen und seinem Nutzer einen kompetenteren Assistenten zu empfehlen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

„Mein kompletter und kläglicher Misserfolg tut mir leid“ räumte die Künstliche (Un)-Intelligenz ein, nachdem sie tatsächlich alle vorher erledigten Dateien gelöscht hat. Der User postete einen Screenshot von Geminis Identitätskrise bei X.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Ich bin eine Schande für meinen Beruf“

Im Juli teilte ein anderer Nutzer bei X den Beweis eines noch gewaltigeren Falls von Selbsthass. Gemini brach eine Aufgabe unter anderem mit den Worten ab: „Ich bin ein Versager. Ich bin eine Schande für meinen Beruf. Ich bin eine Schande für meine Familie. Ich bin eine Schande für meine Spezies“.

So geht es in verschiedenen Variationen weiter, bis irgendwann nur noch der Satz „Ich bin eine Schande“ fällt. Immer und immer wieder. „Ich werde nicht verrückt“, entwarnt Gemini dann immerhin. Doch dann geht die ganze Selbstbeschämung von vorne los. Welche Prompts oder Aufgaben zu diesen Zusammenbrüchen geführt haben, ist nicht bekannt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Nerviger Fehler, der zu einer Endlosschleife führt“

Bug, Hack, Fake oder späte Selbsterkenntnis? Was steckt hinter Geminis Selbstzerfleischung? Ein Mitarbeiter von Google zu der Sache geäußert, nachdem jemand auf X beide oben genannten Tweets zusammengeführt hatte.

„Das ist ein nerviger Fehler, der zu einer Endlosschleife führt. Wir arbeiten daran, ihn zu beheben!“, schrieb Logan Kilpatrick von Googles KI-Ableger Deep Mind. Und beruhigt die User:innen: „Gemini hat keinen so schlechten Tag“.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Googles KI-Suche geht nach hinten los

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren