Gemini in Google Meet: Wie ihr per KI neue Hintergründe für Meetings erstellt

Langweilige Hintergründe in Google Meet gehören dank Gemini der Vergangenheit an.

Wer tagtäglich Onlinemeetings hat, wird sicherlich schon viele Varianten von Hintergründen in Google Meet gesehen haben. Zwar bietet das Tool eine große Auswahl an Hintergründen in den Bereichen „Professionell“, „Stilisiert“ oder „Gemütliches Zuhause“ – die Auswahl bleibt dabei aber durchweg recht zahm. Glücklicherweise liefert Google selbst mit Gemini einen Weg, um Meet mehr Abwechslung zu verpassen.

So nutzt ihr Gemini in Google Meet für neue Hintergründe

Seit geraumer Zeit kann Gemini mit wenigen Klicks einen komplett neuen Hintergrund für euer Kamerabild erstellen. Ihr müsst dem Google-Chatbot lediglich mitteilen, was ihr euch vorstellt. Schon erstellt die KI etwa ein „luxuriöses Wohnzimmer“ oder eine „magische Waldlichtung, die von Sonne durchflutet wird“, um nur zwei der Beispiele von Google selbst zu nennen.

Gemini kann euch aktuell nur in der Android-App und in der Webversion von Google Meet Hintergründe erstellen. Ruft einfach in der Übersicht eurer heutigen Termine ein Meeting auf. Habt ihr einen terminfreien Tag, könnt ihr einfach ein neues Meeting erstellen. Sobald ihr euch in der Ansicht befindet, die ihr vor dem Beitritt zu einem Meeting seht, klickt ihr auf das Bildsymbol unten rechts in eurer Kameravorschau.

Dort wählt ihr normalerweise aus den vorgefertigten Hintergründen aus. Neu ist die Schaltfläche „Hintergrund erstellen“. Wählt diese Option aus und bestätigt die Nutzung von Gemini in Google Meet. Anschließend könnt ihr eure Vorstellungen in die Eingabemaske tippen. Unterhalb wählt ihr noch einen Stil aus, den euer Bild haben soll. Ihr könnt etwa „Sci-Fi-Raumschiff“, „Fantasyschloss“ oder „tropischer Strand“ wählen, um eure Vorstellungen noch zu präzisieren.

Wählt dann „Beispiele erstellen“ aus, um das erste Bild zu kreieren. Seid ihr mit dem ersten Vorschlag von Gemini nicht zufrieden, könnt ihr weitere Varianten der aktuellen Eingabe generieren lassen. Wollt ihr einen Hintergrund in Google Meet nutzen, könnt ihr einfach darauf klicken und schon landet dieser in eurer Auswahl. Und ein abschließender Tipp: Gemini kann auch während des Meetings neue Hintergründe für euch generieren. Allerdings könnte das schnell auffällig werden, wenn ihr lieber mit der KI herumspielt, als euren Kolleg:innen zuzuhören.

Verrückte Meetingraum-Ideen

