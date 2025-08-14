Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Gemini: Googles KI merkt sich jetzt alles – wenn du es nicht verbietest

Die Chats mit Googles Gemini werden künftig noch persönlicher, weil die KI automatisch auf Erinnerungen zugreifen kann, ganz ohne Prompt. Wer aber etwas Intimes besprechen möchte, kann Temporary Chats nutzen.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Gemini: Googles KI merkt sich jetzt alles – wenn du es nicht verbietest

Googles Gemini erhält ein automatisches Memory-Feature für persönlichere Gespräche und Temporary Chats für vertrauliche Konversationen.(Bild: gguy/Shutterstock)

Memory-Features gehören für die großen KI-Chatbots inzwischen zum guten Ton. Denn damit lassen sich Konversationen persönlicher gestalten und User können einst begonnene Gespräche oder Recherchen einfach wiederaufnehmen. Deshalb bieten zum Beispiel ChatGPT, Gemini und neuerdings auch Claude entsprechende Funktionen an. Bei der neuen Memory-Funktion von Claude müssen User allerdings aktiv auf eine Erinnerung hinweisen, um diese im Chat zu nutzen. Das ist bei Gemini künftig nicht mehr nötig. Neben mehr Kontrollen erhalten die User die Temporary Chats. Ähnlich wie verschwindende Bilder sollen diese Informationen nur kurz gespeichert und nicht für das AI-Training genutzt werden.

Anzeige
Anzeige

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Googles Gemini-Update: Persönlichere Chats und das Versprechen auf Vergessen

Die Konversation mit Googles KI-Bot Gemini soll zukünftig noch intuitiver, natürlicher und persönlicher werden. Dafür sorgt das neue Memory-Feature von Google. Dabei nutzt Gemini, sofern die Funktion von Usern nicht aktiv ausgeschaltet wurde, Details aus vorherigen Konversationen – Erinnerungen –, um besser auf das Gegenüber eingehen zu können. Googles Michael Siliski, Senior Director Product Management für die Gemini App, nennt drei Beispiele, bei denen das Feature helfen kann.

Anzeige
Anzeige
  1. Ein User hat mit Gemini über Superkräfte von Superhelden aus dem Lieblings-Comic diskutiert. Bei der späteren Frage nach einem passenden Geburtstagsmotto für die Person schlägt Gemini ein Comic-Motto mit den erwähnten Helden vor.
  2. Eine Nutzerin hat mit Gemini über Non-Fiction-Bücher gesprochen und Zusammenfassungen erfragt. Bei der Frage nach neuen Büchern, die die Person mögen könnte, kann Gemini ähnliche Bücher, auch mit Zitaten, vorschlagen. An dieser Stelle darf man sich fragen, ob die KI beim Training für derlei Konversationen jegliche Werke der Autor:innen rechtmäßig verarbeitet hat.
  3. Ein User hat mit Gemini über einen Youtube-Channel gesprochen, der die japanische Kultur fokussiert und Ideen gesammelt. Bei der Frage nach Content-Ideen passend zum eigenen Interesse könnte Gemini vorschlagen, dass der User Videos erstellt, in denen er erstmals japanisches Essen ist, traditionelle japanische Handwerkskunst ausprobiert und dergleichen mehr.

Dieses Feature wird zunächst in ausgewählten Ländern (welche genau das sind, wird nicht ausgeführt) nur für User des 2.5 Pro-Modells bereitgestellt. Ein Roll-out in mehr Regionen und für das 2.5 Flash-Modell soll folgen. Die Funktion lässt sich in den Einstellungen deaktivieren, falls gewünscht. Wer das Feature nutzt, kann Konversationen mit Gemini aber auch wieder löschen.

Temporary Chats für Themen, an die sich Google nicht erinnern soll

Bei den neuen Temporary Chats müssen die User gar nicht selbst eine Löschung vornehmen. Denn die Informationen werden nach 72 Stunden automatisch gelöscht, nicht als Memory genutzt und laut Google auch nicht für das KI-Training verwendet. Einsetzen können die User die Funktion, um Ideen-Brainstormings fernab ihrer normalen Kontexte zu betreiben, um intime Fragen zu stellen oder bei gemeinsam genutzten Accounts Geschenkvorbereitungen geheim zu halten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Roll-out des Features hat begonnen und in den kommenden Wochen soll die Funktion umfassend verfügbar sein. Zudem informiert Google darüber, dass der Bereich „Ihre Gemini-Apps-Aktivitäten“ demnächst umbenannt wird. In der englischsprachigen Version wird er „Keep Activity“ heißen. User können das Setting ein- und wieder ausstellen sowie die Temporary Chats als Zusatzoption ohne längere Speicherung der Konversation nutzen.

Derweil können Gemini User dank des neuen Modells 2.5 Deep Think noch fundiertere Antworten von der KI erhalten und durch eine Kombination ihrer Google-Apps mit Gemini Live Alltagsaufgaben schnell und einfach digitalisieren und von der KI bewältigen lassen.

Anzeige
Anzeige

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren