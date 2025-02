Gemini in Google Maps: Diese KI-Funktion soll den Kartendienst verbessern

Google verwendet viel Energie darauf, seine KI Gemini weiter zu verbessern und in immer mehr eigene Dienste zu integrieren. Zuletzt hat der Tech-Riese die KI mit Gemini 2.0 Flash schneller gemacht. Jetzt hat Android Authority womöglich den nächsten Schritt entdeckt, um Googles Apps weiter mit der neuen KI-Power von Gemini auszustatten.

Google Maps mit Gemini: Diese Vorteile bringt euch die KI

Demnach finden sich erste Hinweise auf die neue Gemini-Funktion in der Beta-Version 16.4.35 von Google Maps. Nutzt ihr den Kartendienst und öffnet dann über den Shortcut Gemini, dann erscheint ein neuer Button mit dem Hinweis „Frage zu diesem Ort“. Öffnet ihr Gemini aktuell, wenn ihr Google Maps nutzt, steht dort lediglich „Frage zum Bildschirm“.

Das bedeutet, dass ihr künftig genauere Fragen zu einer Sehenswürdigkeit, einem bestimmten Ort oder einem Areal stellen könnt. Android Authority hat schon einen ersten Test mit der Gemini-Funktion durchgeführt und so etwa bei einem Berg in der Nähe gefragt, wie sie dort hingelangen könnten. Gemini bekommt dann einen Link zu der Google-Ansicht und kann euch die Frage innerhalb weniger Sekunden beantworten.

Im Falle des Beispiels zeigte Gemini lediglich einen Ausschnitt von Google Maps und die beste Route zu dem Berg. Natürlich kann diese Funktion auch einfach in Google Maps selbst durchgeführt werden. Die Gemini-Integration dürfte hauptsächlich dann spannend werden, wenn ihr keine Richtungsanweisungen, sondern zusätzliche Informationen zu einem Ort benötigt.

Denkbar wäre etwa, dass ihr einen Kartenausschnitt vorgebt und Gemini im Anschluss fragt, welche Restaurants in diesem Bereich empfehlenswert sind und auch vegetarische Optionen anbieten. Zudem könnte euch Gemini über Google Maps die wichtigsten Informationen und Sehenswürdigkeiten in einem bestimmten Areal zusammenfassen, wenn ihr neu in einer Stadt seid. Wann die neue Funktion für alle Nutzer:innen freigeschaltet wird, ist nicht bekannt.

