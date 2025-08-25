Gemini inkognito nutzen: Das bringt der neue Temporary-Modus

Du möchtest, dass deine Suchanfragen an einen KI-Chatbot nicht zum Training der KI verwendet werden, da sie beispielsweise privater Natur sind? Dann bietet Googles KI-Assistent Gemini etwas Interessantes für dich an: den sogenannten Temporary-Modus, der im Prinzip wie der Inkognito-Modus bei Webbrowsern funktioniert.

Die gesamte Konversation, die ihr darüber mit dem KI-Chatbot führt, wird angeblich nicht dauerhaft auf den Servern von Google gespeichert. Dadurch können diese Inhalte vom US-Konzern nicht an anderer Stelle verwendet werden, beispielsweise zu Trainingszwecken für die KI.

Diese sogenannten temporary chats, die vor dem Start der Konversation gestartet werden müssen, funktionieren so: Sowohl eure Suchanfragen, als auch die Antworten von Gemini werden laut Google maximal 72 Stunden (drei Tage) auf den Google-Servern gespeichert, werden nicht bei der Verwendung anderer Apps verwendet und tauchen auch nicht in den Aktivitäten auf. Wenn ihr die Liste eurer KI-Chats aufruft, werden sie auch nicht aufgeführt.

Darauf müsst ihr im Temporary-Modus verzichten

Wenn ihr den Temporary-Modus verwendet, müsst ihr laut Googlewatchblog allerdings auch auf einige Funktionen verzichten. Ihr könnt keine persönlichen Antworten erhalten und keine Fakten speichern, um sie zukünftig zu nutzen.

Außerdem könnt ihr in diesem Modus keine externen Apps verwenden und ihr müsst darauf verzichten, euer Feedback zu den Gemini-Antworten abzugeben.

Weitere neue Gemini-Einstellung

Im Zuge dieser Neuerungen führte Google auch eine Einstellung ein, durch die Gemini aus deinen bereits geführten Konversationen mit dir lernen kann. Die KI merkt sich dadurch relevante Dinge, die du in deinen Prompts mit ihr geteilt hast und greift darauf zurück, wenn es sich thematisch anbietet.

Als Beispiel nannte Google in einem Blogeintrag diesen Fall: Du hast dir über Gemini in der Vergangenheit Informationen zu deinem Lieblingscomic eingeholt und fragst die KI, dir ein spezielles Thema für eine Geburtstagsparty zu finden. Durch die neue Funktion steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dir Gemini eine Party im Stile deiner Lieblingscomicfigur vorschlägt.