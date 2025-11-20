Gemini kann jetzt KI-Bilder erkennen: So funktioniert die Technik

Google hat mit Gemini 3 gerade die neue Generation seines KI-Assistenten vorgestellt. Das verbesserte Modell ist ab sofort in der Gemini-App und dem KI-Modus der Google-Suche verfügbar. Gemini 3 Pro ist unter anderem „nativ multimodal“. Das bedeutet, es kann Text, Bilder und Audio gleichzeitig verarbeiten.

KI-Detektor in Gemini implementiert

Im Rahmen der Ankündigung dieser Fähigkeiten von Gemini ging ein weiteres Update für den KI-Assistenten unter. Wie das Tech-Magazin BGR entdeckte, kann Gemini jetzt KI-generierte Bilder identifizieren.

Laut BGR handelt es sich um eine Weiterentwicklung des SynthID Detector, den Google erstmals im Frühjahr 2025 getestet hat. Er ist jetzt in Gemini implementiert.

So funktioniert die Identifikation von KI-Inhalten

Der Detektor kann digitale Wasserzeichen erkennen, die Googles Tool SynthID in KI-generierte Bilder einspeist. Die Markierung ist in den Pixeln versteckt und für das menschliche Auge unsichtbar. Das Wasserzeichen steckt also nicht, wie bei anderen KI-Markern, in den Metadaten und lässt sich damit nicht einfach austricksen, indem man einen Screenshot von dem betreffenden Bild macht.

Der SynthID Detector kann erkennen, welche Teile eines Bildes echt sind und welche von Künstlicher Intelligenz entworfen wurde. Als Beispiel nennt Google das Bild eines Kamels in einer verschneiten Berglandschaft. Das Tool kann identifizieren, dass der landschaftliche Hintergrund aus einem realen Foto stammt und nur das Kamel von einer KI produziert wurde.

Auch Tiktok setzt auf Wasserzeichen

Der Detektor kann natürlich nur KI-Inhalte entlarven, die mit Googles Programmen erstellt wurden und deshalb das SynthID-Wasserzeichen beinhalten. Laut BGR soll Google aber daran arbeiten, mehrere Partner ins Boot zu holen. Als Suchmaschinenanbieter ist Google schließlich besonders daran interessiert, KI-erstellte Daten zu identifizieren, um seinen Nutzer:innen glaubwürdige Ergebnisse anzeigen zu können.

Tiktok etwa setzt auch auf unsichtbare Wasserzeichen. Der Kurzvideodienst hat gerade ein Tool vorgestellt, dass sie in Clips verpackt. Wie bei Gemini ist auch hier noch die Krux, dass das System nur KI-Inhalte erkennt, die mit hauseigenen Programmen erstellt wurden.

