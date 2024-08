Gemini Live: So funktioniert Googles Alternative zum Advanced Voice Mode von ChatGPT

Auf Googles Pixel-9-Event kam natürlich auch Gemini nicht zu kurz. Googles hauseigene KI bekommt ab sofort eine neue Funktion namens „Gemini Live“. Hinter dem Namen verbirgt sich die Möglichkeit, echt anmutende Gespräche mit der künstlichen Intelligenz zu führen.

Gespräche mit Google Gemini

Google gibt hier ein Beispiel, wenn ihr gerade auf Jobsuche seid. Ihr könnt Gemini Live über euer Android-Smartphone einfach fragen, welche Berufsempfehlungen die KI für euch parat hat, die gut zu euren Fertigkeiten und eurem Abschluss passen. Dank Gemini Live soll die KI ganz natürlich antworten und etwa nach euren Abschlüssen fragen, bevor sie euch Empfehlungen an die Hand gibt.

Gemini Live soll dazu dienen, „immer einen Freund an eurer Seite“ zu haben, mit dem ihr Gespräche übt, Ideen brainstormt oder mit dem ihr einfach die Zeit vertreibt. Dabei könnt ihr Gemini Live jederzeit unterbrechen und etwa eine Nachfrage stellen, um die Antwort der KI in Echtzeit abzuändern. Ihr habt zudem die Möglichkeit, laufende Gespräche zu unterbrechen und später jederzeit fortzuführen, wenn ihr wieder Zeit für Gemini Live habt.

Gemini Live: So könnt ihr es nutzen

Google verspricht zudem, dass Gemini Live euch auch mit gesperrtem Display antwortet oder wenn das Smartphone entsperrt ist und die Gemini-App nur im Hintergrund läuft. Allerdings gibt es noch ein paar Einschränkungen für das KI-Feature. Zunächst rollt Google Gemini Live nur in englischer Sprache aus. Wer kein Englisch kann und mit der KI sprechen will, muss sich etwas gedulden. Google will in den kommenden Wochen weitere Sprachen veröffentlichen.

Zudem ist Gemini Live zunächst nur für Android-Smartphones verfügbar. iOS-Nutzer:innen sollen ebenfalls in naher Zukunft mit dem Update versorgt werden. Neben diesen temporären Beschränkungen benötigt ihr für Gemini Live ein Premium-Abo der KI. Das Abomodell namens Gemini Advanced kostet 21,99 Euro im Monat. Wollt ihr das KI-Feature nur mal ausprobieren, gibt es dafür einen kostenlosen Testmonat.

Weitere Verbesserungen für Gemini

Mit dieser Ankündigung hat Google auch noch weitere Upgrade für Gemini preisgegeben. So soll die KI künftig mit vielen weiteren Apps zusammenarbeiten. Dazu zählen die Notizen-App, Tasks sowie Gerätesteuerung und weitere Funktionen für Youtube Music. Google gibt dabei das Beispiel einer bevorstehenden Dinner-Party. Gemini kann euch dafür ein Rezept heraussuchen, die Zutaten auf eine Einkaufslistennotiz setzen und anschließend eine passende Playlist für den Abend in Youtube Music erstellen.

Künftig will Google zudem an der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Gemini arbeiten. Gerade als persönlicher Assistent auf eurem Smartphone benötigte das große Sprachmodell von Gemini gern etwas mehr Zeit für eine Antwort, wie das Unternehmen zugibt. Gemini Flash 1.5 hat laut Google bereits eine Verbesserung mit sich gebracht. In den kommenden Monaten möchte man dennoch weitere Verbesserungen bei der Geschwindigkeit vornehmen und das kleine Sprachmodell auch tiefer in Google Home sowie in die Telefon- und Nachrichten-App integrieren.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

