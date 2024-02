Gemini: So nutzt du Googles neuen KI-Assistenten für Android-Smartphones schon jetzt

Eigentlich sollte die Android-Smartphone-Version der Gemini-App zunächst nur in den USA verfügbar sein, etwas überraschend hat Google die App nun aber auch in anderen Teilen der Welt – inklusive Deutschland – nutzbar gemacht. Der experimentelle Assistent kann derzeit zwar noch nicht über den deutschen Play-Store installiert werden, aber wir zeigen, wie es trotzdem geht.

So kommt ihr jetzt schon an die Gemini-App für Android-Smartphones

Wenige Tage nach dem offiziellen Start der Gemini-App steht sie mit einem Trick auch in Deutschland zur Installation bereit. Hierfür müsst ihr aber entweder ein US-Konto des Play-Stores nutzen, oder alternativ eine seriöse Quelle finden, die die APK-Datei zum manuellen Download anbietet, um sie anschließend per Sideload zu installieren.

Eine der seriösesten Quellen für Android-Apps ist APK-Mirror, die jede App laut eigenen Ansagen manuell prüfen, sodass die digitalen Signaturen der Anwendungen denen der originalen Apps im Play-Store entsprechen. Vorteil: Künftige Updates können automatisch über den Play-Store eingespielt werden.

Habt ihr euch die Gemini-App bei APK-Mirror besorgt, müsst ihr sie nur noch installieren. Jedoch gilt es vorab etwas zu beachten: Ihr müsst die Systemsprache des Smartphones auf Englisch umstellen, da sich die App ansonsten nicht verwenden lässt.

Habt ihr außerdem Googles erweitertes Sicherheitsprogramm aktiviert, müsst ihr es – sofern es euch das wert ist – entweder kurzzeitig deaktivieren, oder gar das entsprechende Konto vom Gerät löschen und nach der Installation wieder hinzufügen.

Was kann die Gemini-App zurzeit?

Ist die App nun installiert, könnt ihr sie nicht nur als direkten Weg zu Googles Chatbot verwenden, sondern auch einige Funktionen des Google Assistant ausführen, wie etwa die Steuerung eures Smarthomes und ein wenig mehr. Das gesamte Funktionsarsenal des Assistant soll sukzessive nachgereicht werden, so Google.

Erreichbar ist die Gemini-App ähnlich wie bislang der Google Assistant über das Hotword „Hey Google“ – das ihr gegebenenfalls in den Einstellungen nachträglich aktivieren müsstet –, oder auch per Langdruck auf den Powerbutton.

Die kürzlich für die USA angekündigte generative Bildgenerierung via Gemini ist in der EU auch über die App noch nicht nutzbar. Diese Blockade lässt sich laut Andreas Proschofsky von Der Standard allerdings durch einen VPN-Dienst mit US-Server in einem offiziell unterstützten Land umgehen.

Gemini-App für Android-Smartphones bald auch offiziell in Deutschland

Wer keine Lust auf diesen Umweg hat und sein Smartphone sowie Gemini auf Deutsch nutzen will, muss wohl oder übel noch ein Weilchen auf den offiziellen Startschuss in Deutschland warten.

Zunächst soll die Gemini-App jedoch laut Google nach den USA offiziell auf Japanisch und Koreanisch lokalisiert werden. In Europa dürfte die App aufgrund diverser regulatorischer Vorgaben seitens der EU noch etwas dauern. Angesichts dessen, dass Googles Gemini Pro in den USA im Dezember an den Start ging und in Deutschland/Europa dann etwa zwei Monate verzögert, sind wir zuversichtlich, dass die App gegen Ende März oder Anfang April auch hierzulande lokalisiert nutzbar sein könnte.

Bitte nicht wundern, dass die Gemini-App zweimal in der App-Übersicht zu finden ist. Das muss derzeit so.

Mehr zu diesem Thema Smartphone Künstliche Intelligenz Apps Android