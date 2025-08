Gemini Storybook: Google lässt KI illustrierte Geschichten für Kinder schreiben

Personalisierte Bücher, in die Eltern die Namen ihrer Kinder einbauen lassen können, gibt es schon seit geraumer Zeit. Mit Gemini können (nicht nur) Eltern jetzt im Handumdrehen individuelle Bilderbücher entwerfen.

Googles KI-Assistent hat ein neues Feature erhalten, das einen Prompt in ein zehnseitiges illustriertes Storybook verwandelt. Pro Doppelseite ist auf einer Seite ein Bild, auf der anderen ein kleiner Text zu sehen.

Kindern die eigene Arbeit erklären

Als einen Use-Case für das Storybook-Feature nennt Google, dass Eltern ihrem Nachwuchs ihren Job einfach und anschaulich erklären können. In einem Beispielvideo will eine Luft- und Raumfahrttechnikerin ihren zwei und vier Jahre alten Töchtern ihren Beruf nahebringen.

Dazu lädt die Frau ein einseitiges Dokument mit Randdaten zu ihrer Karriere in Gemini hoch. Sie weist die KI an, das Ergebnis im Stil eines Ausmalbuches zu gestalten.

Neben ihrem Beruf können Eltern ihren Kindern über die KI-Bücher komplexe Sachverhalte erklären. Als Exempel nennt Google, einem Fünfjährigen zu zeigen, wie das Sonnensystem aufgebaut ist. Oder dass es für ein Kind wichtig ist, nett zu seinen jüngeren Geschwistern zu sein. Es müssen also nicht unbedingt individuelle Daten hochgeladen werden, um eine Geschichte zu erhalten.

Comicstil bis Knetanimation – und eigene Zeichnungen

Den User:innen stehen verschiedene Stile zur Verfügung. Neben einem Ausmalbuch kann man in seinem Prompt auch einen klassischen Comicstil, Anime-Optik oder Pixelkunst verlangen. Google erwähnt außerdem Ergebnisse in der Manier von Knetanimation oder Häkeltechnik.

Wem das nicht genügt, kann auch eigene Zeichnungen oder die seiner Kinder hochladen. Die KI orientiert sich dann optisch daran und strickt etwa um die Kinderzeichnung einer Katze eine Story. Nutzer:innen können auch Fotos aus dem letzten Urlaub hochladen, aus denen die KI dann ein Abenteuer fabuliert.

Kritik nicht nur an generischen Geschichten

Eltern, die ihren Kindern die derart entstandenen Geschichten nicht selbst vorlesen wollen, können sie von der KI erzählen lassen. Es gibt eine Audiooption in einer männlichen und einer weiblichen Stimme. Das Feature ist weltweit in über 45 Sprachen erhältlich.

Das Magazin The Verge hat Storybook bereits getestet. Es berichtet von etwas generischen, wenig originellen Geschichten. Zudem gebe es die üblichen KI-Fehler. So sei einem Comic-Fisch plötzlich ein menschlicher Arm gewachsen. Die Kommentare unter dem Artikel von The Verge fallen grundsätzlich negativ aus. Wie können Eltern ihren Kindern dies nur vorsetzen, anstatt sich selber Geschichten auszudenken, lautet der Tenor.

