Weniger ist mehr: Feature-Phones sind im Kommen. (Bild: Click with AJ / Shutterstock)

Es war einer der Stars auf der Mailänder Designwoche: das sogenannte Boring Phone. Das Klapp-Handy, das von der Brauerei Heineken und dem nordamerikanische Einzelhandelsmarktplatz Bodega in Auftrag gegeben wurde, kann nur Anrufe tätigen, SMS schreiben und Fotos mit einer 0,3-Megapixel-Kamera machen. App-Nutzung? Fehlanzeige. Social Media? Damit nicht möglich.

Der britische Guardian spricht von einem „Dumbphone-Boom“

Das Boring Phone ist nur eines von immer mehr Feature-Phones, die gerade bei der Generation Z gut ankommen. „Das Boring Phone ist Teil eines neuen Dumbphone-Booms, der auf dem Misstrauen der Generation Z gegenüber den daten- und aufmerksamkeitssammelnden Technologien basiert, mit denen sie aufgewachsen ist“, schreibt der Guardian, der das Phänomen genauer untersucht hat.

So richtig begann der Boom 2023 in den USA und wurde ironischerweise durch Tiktok-Posts unter dem Hashtag #bringbackflipphones angeheizt.

Hinweise, dass die Generation Z ihr Smartphone-Verhalten ändert

HMD Global, das hinter dem Nokia-Relaunch stand, verzeichnete bis April 2023 eine Verdoppelung der Flip-Phone-Verkäufe, während der Hersteller Punkt, der sie lieber Feature-Phones oder Minimalist-Phones nennt, ebenfalls erhebliche Umsatzsteigerungen verzeichnen konnte.

Joe Birch, Technologieanalyst beim Marktforschungsunternehmen Mintel, sagt, es gibt Hinweise darauf, dass die Gen Z ihr Smartphone-Verhalten ändert. „Drei von fünf Befragten der Generation Z geben beispielsweise an, dass sie gerne weniger mit der digitalen Welt verbunden sein würden.“

Laut dem Forschungsunternehmen GWI ist die Gen Z, die auch einen gravierenden Einfluss auf die Arbeitswelt hat, die einzige Generation, deren Zeit in sozialen Medien seit 2021 zurückgegangen ist.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund für dieses „Weniger ist mehr“-Verhalten: Die Technologieanalysten von Portulans Institute kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Gen Z auch mehr Sorgen um den Datenschutz im Internet macht. Viele würden das Internet nicht mehr nur als virtuellen Ort der Freiheit und des Spaßes sehen, sondern eher wie ein Überwachungsinstrument für Unternehmen und Regierungen.

Ein Blick auf die absoluten Verkaufszahlen zeigt aber auch, dass die großen Smartphone-Hersteller wie Apple und Samsung noch nicht in Gefahr sind. Neun von zehn Telefonen sind Smartphones, sagte Birch. Feature-Phones bleiben eine Nische.