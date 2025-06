Gender Gap: Studie bestimmt genauen Zeitpunkt, wann Mädchen in Mathematik zurückfallen

Eine Studie mit drei Millionen Schulkindern an französischen Grundschulen bestimmt jetzt den Zeitpunkt, an dem Schülerinnen in Mathematik zurückfallen. Die Erkenntnisse der Studie beruhen auf den Testergebnissen der Matheprüfungen, die die Schüler:innen absolvierten. Demzufolge erzielen sowohl Schüler als auch Schülerinnen zu Beginn der ersten Klasse noch ähnliche Leistungen. Bereits nach vier Monaten deutet sich an, dass die Jungen durch bessere Resultate davonziehen. Diese Kluft wird mit der Zeit immer größer – nach elf Monaten zeigt sich der Gender-Gap noch deutlicher.

Was uns die Ergebnisse sagen

Die Studie berücksichtigte für ihre Erhebung verschiedene Jahrgänge: Alle Kinder, die 2018, 2019, 2020, oder 2021 in Frankreich eingeschult wurden, haben an dieser Studie teilgenommen.

Die empirische Beobachtung zeigt, dass Mädchen mit der Zeit schlechtere Ergebnisse in Mathetests erzielen als Jungen. Aus den Ergebnissen lässt sich eine entscheidende Erkenntnis ableiten: Die geschlechtsspezifischen Unterschiede liegen wahrscheinlich keiner biologischen Ursache oder Veranlagung, sondern womöglich gesellschaftlich geformten Rollenbildern zugrunde. Außerdem wurde festgestellt, dass sich dieses Muster auch bei der Berücksichtigung weiterer Variablen bestätigt. Es ist also egal, ob Schüler:innen zum Erhebungszeitpunkt eine private oder öffentliche Schule besucht haben, wie die Familie sozioökonomisch dasteht, oder aus welcher Region Frankreichs die Kinder kommen.

Gender Gap schließen – jetzt!

Studien legen nahe, dass Mädchen mehr Angst vor der Mathematik als Jungen haben – das könnte einen negativen Einfluss auf die Fähigkeit haben, in einer stressigen und zeitlich begrenzten Prüfungssituation gute Leistungen zu erbringen. Den Forschenden zufolge könnten außerdem Stereotypen eine Rolle spielen, die durch die Lehrkräfte und das Elternhaus reproduziert werden. Das würde in der Konsequenz dazu führen, dass sich die Mädchen dem Klischee „Alle Mädchen sind schlecht in Mathe“ annehmen.

Eine der Autorinnen der Studie und Neurowissenschaftlerin Pauline Martinot räumt ein, dass man angesichts dieser Erkenntnisse nicht untätig bleiben dürfe und an den Ursachen dieser Gender Gap gearbeitet werden sollte. Die Autor:innen schlagen vor, Schülerinnen bei der Überwindung von Mathematikangst zu unterstützen, Lehrkräfte zu ermutigen, Mädchen ebenso aktiv einzubeziehen wie Jungen und Neugier sowie Problemlösungsfähigkeiten auch außerhalb des Unterrichts zu fördern.

„Die Studie legt nahe, dass die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in den Mathematikleistungen von Kindern nicht angeboren oder unvermeidbar sind“, sagt Jillian Lauer, eine Psychologin der Universität Cambridge. „Möglicherweise gibt es einen biologischen Faktor, den wir noch nicht eindeutig mit Mathematik oder räumlichem Denken in Verbindung bringen können“, räumt sie ein und ergänzt, dass ihre „Erfahrungen mit der Welt“ dennoch eine große Rolle spielen.

Frankreich gleich Deutschland?

Das französische Schulsystem unterscheidet sich teilweise von dem deutschen System. Die Erkenntnisse dieser Studie lassen sich demnach nur mit Einschränkungen auf Deutschland übertragen. Dass sich ein ähnliches Muster auch auf Deutschland übertragen lässt, ist jedoch naheliegend. Eine Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass an deutschen Schulen geschlechtsspezifische Verzerrungen von Lehrer:innenurteilen festgestellt wurden. Das Vorurteil, das Mädchen schlechter in Mathe wären als Jungen, soll sich der Studie zufolge in der tatsächlichen Leistungsbeurteilung gespiegelt haben. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in einer Untersuchung außerdem herausgefunden, dass Mädchen dazu neigen, ihre Fähigkeit im Bereich Mathematik zu unterschätzen.

