Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Fundstück
Verpasse keine News mehr!

Studien zeigen: Darum ist die Generation Z so investitionserfahren

Mehrere Studien zeigen: Die Generation Z ist besonders aufmerksam, wenn es um das Thema Investieren geht. Sie gilt sogar als die „investment-affinste Generation“. Das hat vielfältige Gründe.

Von Christian Bernhard
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Studien zeigen: Darum ist die Generation Z so investitionserfahren

Die Generation Z ist im Durchschnitt sehr aufmerksam, was das Thema Investieren betrifft. (Foto: Shutterstock/insta_photos)

Wie gehen junge Menschen mit dem Thema Investieren um? Eine Forscherin der School of Social Sciences an der Universität San Diego (USA) hat dazu eine Umfrage unter US-Hochschulabsolvent:innen durchgeführt.

Anzeige
Anzeige

Gen Z mache sich „große Sorgen um ihre finanzielle Zukunft“

Die Hauptergebnisse: 45 Prozent der Generation Z investieren und die meisten von ihnen haben damit bereits vor ihrem 20. Geburtstag begonnen. Diese Ergebnisse decken sich mit einer anderen Studie, die von der US-Organisation Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) durchgeführt wurde. Diese kam zum Ergebnis, dass die Gen Z die „investmentaffinste Generation“ sei. In Deutschland wurde dafür der Begriff „Generation Aktie“ geprägt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Gegenüber der Wissenschaftsseite phys.org erklärte Cooper, warum die Generation Z im Durchschnitt früher und häufiger als frühere Generationen investieren. Die Gen Z mache sich „große Sorgen um ihre finanzielle Zukunft“, erklärte Cooper, da viele es weder dem Staat noch den Arbeitgebern zutrauen würden, sie in finanziellen Notlagen zu unterstützen.

Anzeige
Anzeige

Schuldgefühle wegen dem Konsumverhalten

Da zudem auch realistische Szenarien früherer Generationen, wie beispielsweise ein Eigenheim, in weite Ferne rücken, „setzen sich junge Menschen selbst unter Druck, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.“

Außerdem plagen laut Cooper viele aus der Generation Z große Schuldgefühle wegen ihres Konsumverhaltens. Investieren könne helfen, „sich gegen diese schlechten Gefühle und die damit verbundene Unsicherheit über die Zukunft abzusichern“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage.
7 Bilder ansehen
Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage Quelle: SFIO CRACHO / Shutterstock

Zwischen den Geschlechtern bestehe noch eine Kluft

Cooper hat interessante Trends ausfindig gemacht. Unter den 18- bis 25-jährigen US-Amerikaner:innen investieren People of Color am häufigsten. Frauen würden zunehmend in die Finanzmärkte drängen, doch es bestehe weiterhin eine große Kluft zwischen den Geschlechtern.

Obwohl das Thema Investieren auch auf Social Media sehr präsent ist, beginnen die meisten jungen Menschen laut Cooper erst nach der Ermutigung durch Freunde oder Familienmitglieder damit. Migranten-Eltern scheinen besonders daran interessiert zu sein, ihre Kinder zum Investieren zu bewegen, da ihnen der Aufbau von Generationenvermögen sehr am Herzen liegt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren