Studien zeigen: Darum ist die Generation Z so investitionserfahren

Die Generation Z ist im Durchschnitt sehr aufmerksam, was das Thema Investieren betrifft. (Foto: Shutterstock/insta_photos)

Wie gehen junge Menschen mit dem Thema Investieren um? Eine Forscherin der School of Social Sciences an der Universität San Diego (USA) hat dazu eine Umfrage unter US-Hochschulabsolvent:innen durchgeführt.

Gen Z mache sich „große Sorgen um ihre finanzielle Zukunft“

Die Hauptergebnisse: 45 Prozent der Generation Z investieren und die meisten von ihnen haben damit bereits vor ihrem 20. Geburtstag begonnen. Diese Ergebnisse decken sich mit einer anderen Studie, die von der US-Organisation Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) durchgeführt wurde. Diese kam zum Ergebnis, dass die Gen Z die „investmentaffinste Generation“ sei. In Deutschland wurde dafür der Begriff „Generation Aktie“ geprägt.

Gegenüber der Wissenschaftsseite phys.org erklärte Cooper, warum die Generation Z im Durchschnitt früher und häufiger als frühere Generationen investieren. Die Gen Z mache sich „große Sorgen um ihre finanzielle Zukunft“, erklärte Cooper, da viele es weder dem Staat noch den Arbeitgebern zutrauen würden, sie in finanziellen Notlagen zu unterstützen.

Schuldgefühle wegen dem Konsumverhalten

Da zudem auch realistische Szenarien früherer Generationen, wie beispielsweise ein Eigenheim, in weite Ferne rücken, „setzen sich junge Menschen selbst unter Druck, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.“

Außerdem plagen laut Cooper viele aus der Generation Z große Schuldgefühle wegen ihres Konsumverhaltens. Investieren könne helfen, „sich gegen diese schlechten Gefühle und die damit verbundene Unsicherheit über die Zukunft abzusichern“.

Zwischen den Geschlechtern bestehe noch eine Kluft

Cooper hat interessante Trends ausfindig gemacht. Unter den 18- bis 25-jährigen US-Amerikaner:innen investieren People of Color am häufigsten. Frauen würden zunehmend in die Finanzmärkte drängen, doch es bestehe weiterhin eine große Kluft zwischen den Geschlechtern.

Obwohl das Thema Investieren auch auf Social Media sehr präsent ist, beginnen die meisten jungen Menschen laut Cooper erst nach der Ermutigung durch Freunde oder Familienmitglieder damit. Migranten-Eltern scheinen besonders daran interessiert zu sein, ihre Kinder zum Investieren zu bewegen, da ihnen der Aufbau von Generationenvermögen sehr am Herzen liegt.

