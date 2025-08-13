Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Arbeiten und dafür zahlen: Warum sich Chinas Generation Z in Fake-Bürojobs flüchtet

In China kämpft die Generation Z mit einer Jugendarbeitslosigkeit deutlich jenseits von zehn Prozent. Die Lage scheint für viele junge Menschen so verheerend zu sein, dass sie sich Fake-Büroplätze mieten. Das hat verschiedene Gründe.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
China Jugend Jobs

Chinas Jugend kämpft mit hoher Arbeitslosigkeit. (Foto: Wong YR/Shutterstock)

Geht es nach offiziellen Angaben der Regierung, sind in China derzeit 14,5 Prozent der 16- bis 24-Jährigen ohne Job. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber deutlich darüber liegen. Im Sommer 2023 hatte ein chinesischer Uniprofessor erklärt, er gehe davon aus, dass die Jugendarbeitslosigkeit eher bei knapp unter 50 Prozent liege.

Anzeige
Anzeige

Arbeitslose Jugendliche flüchten in Fake-Büros

Wie die BBC berichtet, reagieren die betroffenen jungen Menschen ganz unterschiedlich auf die Situation. Während einige nicht mehr aus ihren Zimmern kommen, wo sie sich dem Social-Media-Konsum hingeben und sich von bestelltem Essen ernähren, mieten sich andere in eigens eingerichteten Fake-Büros ein.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Entsprechende Anbieter sollen gerade wie Pilze aus dem Boden schießen und tragen Namen wie Pretend To Work Company. Dort zahlen die jungen Arbeitslosen umgerechnet zwischen drei und fünf Euro am Tag und können dort die Computer und das Internet nutzen. In manchen dieser „Firmen“ gibt es sogar gratis Getränke und Snacks.

Anzeige
Anzeige

Geregelter Tag, Jobsuche und Gesellschaft

Die Fake-Büros erfüllen derweil verschiedene Bedürfnisse. Zum einen bieten sie den jungen Leuten die Möglichkeit, trotz der Arbeitslosigkeit einen geregelten Tag zu haben und weniger einsam zu sein. Manche der von der BBC Befragten widmen sich dort etwa der Jobsuche, der Verbesserung ihrer Skills, kleineren Nebenjobs oder arbeiten an der Gründung von Startups.

„Vortäuschen zu arbeiten, ist als Phänomen mittlerweile weitverbreitet“, erklärt China-Kenner Christian Yao von der Victoria University of Wellington. Der wirtschaftliche Wandel und die Diskrepanz zwischen Bildung und Arbeitsmarkt mache solche Orte für junge Leute notwendig, an denen sie über ihre nächsten Schritte nachdenken könnten. Die Fake-Büros seien eine von mehreren Übergangslösungen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Universitäten verlangen Nachweise für Diplome

Yao deutet dabei ein weiteres Problem an, das vor allem Universitätsabsolvent:innen in die Fake-Büros treibt. Denn an einigen Universitäten gilt die Regel, dass Absolvent:innen innerhalb eines Jahres nach ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag oder einen Praktikumsnachweis vorlegen müssen.

Anderenfalls erhalten sie kein Diplom. In diesen Fällen werden die bezahlten Büroplätze auch schon mal zur Kulisse für ein Foto, das den Praktikumsplatz belegen soll.

Anzeige
Anzeige

Büroplatz soll Gefühl geben, nicht nutzlos zu sein

Der Besitzer der oben erwähnten Pretend To Work Company, der seinen Namen nicht genannt haben will, erklärte gegenüber der BBC, dass er keine Arbeitsplätze vermiete, „sondern Würde, das Gefühl, kein nutzloser Mensch zu sein“.

5 Bilder ansehen
Dein neuer Job? Diese 5 Berufe der Zukunft solltest du im Auge behalten Quelle:

Ob sein Business sich trage, spiele für ihn eine untergeordnete Rolle. Er sehe das Ganze vielmehr als ein soziales Experiment. Und dieses Experiment löse sein Versprechen ein, wenn es gelinge, die Fake-Arbeitsplätze zu einem Sprungbrett für einen echten Job zu machen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren