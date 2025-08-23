Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Geoffrey Hinton fordert: KI braucht Mutterinstinkt, um Menschheit zu retten

Ein neuer, radikaler Vorschlag zur Kontrolle von Superintelligenz spaltet die wichtigsten Vordenker:innen. Dabei geht es um nichts Geringeres als die Zukunft der Menschheit.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Geoffrey Hinton fordert: KI braucht Mutterinstinkt, um Menschheit zu retten
Geoffrey Hinton gilt als „Godfather of AI“. (Foto: Dia TV/Shutterstock)

Der Mann, der diese Debatte angestoßen hat, ist Geoffrey Hinton. Der britisch-kanadische Kognitionspsychologe und Informatiker wird wegen seiner Pionierarbeit an neuronalen Netzen gerne als einer der „Paten der KI“ bezeichnet. Zuletzt sorgte er mit seinen eindringlichen Warnungen vor den existenziellen Risiken der Technologie für Aufsehen.

Anzeige
Anzeige

Auf der Fachkonferenz Ai4 in Las Vegas, Nevada, hat Hinton nun einen ebenso ungewöhnlichen wie konkreten Lösungsvorschlag präsentiert. Er befürchtet, eine künftige Superintelligenz werde den Menschen so einfach kontrollieren können wie ein Erwachsener ein Kind. Um das zu verhindern, reiche es nicht, einer KI Unterwürfigkeit anzutrainieren.

Die einzige Option: eine „bemutternde“ KI

Stattdessen, so Hinton, müsse man KI-Systemen „mütterliche Instinkte“ einprogrammieren. Nur wenn eine KI eine tiefe, intrinsische Sorge für das Wohlergehen der Menschen hege, könne ein katastrophaler Ausgang verhindert werden. Das sei das einzig bekannte Modell, bei dem ein intelligenteres Wesen – die Mutter – sich von einem weniger intelligenten – dem Baby – kontrollieren lasse.

Anzeige
Anzeige

„Das ist der einzig gute Ausweg“, zitiert  CNN Business den Forscher von der University of Toronto in Kanada. „Wenn sie mich nicht bemuttern wird, wird sie mich ersetzen.“ Hinton verkürzte in seiner Rede auch den Zeithorizont für das Erreichen künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) drastisch: von 30 bis 50 Jahren auf nun nur noch fünf bis 20 Jahre.

Prominenter Widerspruch: „Der falsche Rahmen“

Doch der Vorschlag stieß auf der Konferenz umgehend auf Widerspruch – und zwar von der Person, die oft als „Patin der KI“ bezeichnet wird. Fei-Fei Li, eine ebenfalls wegweisende Forscherin und Professorin an der Stanford University im US-Bundesstaat Kalifornien, widersprach ihrem langjährigen Freund respektvoll, aber bestimmt. „Ich denke, das ist der falsche Rahmen“, so Li.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Anstatt auf eine „bemutternde“ KI zu hoffen, plädiert die Forscherin für eine konsequent „menschenzentrierte KI“. Diese müsse zu jeder Zeit die menschliche Würde und Handlungsfähigkeit wahren. Kein Mensch, so Li, solle seine Würde aufgeben müssen, nur weil ein Werkzeug besonders mächtig werde.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ein dritter Weg: Kollaboration statt Kontrolle

Mit Emmett Shear meldete sich eine weitere relevante Stimme zu Wort. Der Interims-CEO, der kurzzeitig den ChatGPT-Hersteller OpenAI aus San Francisco, Kalifornien, leitete, hält laut dem Magazin Entrepreneur wenig davon, einer KI menschliche Werte überstülpen zu wollen. Er favorisiert einen pragmatischeren Ansatz, der auf kollaborative Beziehungen zwischen Mensch und Maschine setzt.

Anzeige
Anzeige

Die Debatte zwischen Hinton und Li zeigt, wie grundlegend die Richtungsentscheidungen sind, vor denen KI-Entwickler:innen aktuell stehen. Während die einen ein Schutzverhältnis aufbauen wollen, um die Kontrolle nicht zu verlieren, fordern die anderen, den Menschen als souveränen Akteur im Zentrum zu behalten. Hinton selbst räumt ein, dass er noch nicht wisse, wie sein Vorschlag technisch umzusetzen sei. Sein persönliches Bedauern, sich in seiner Karriere nicht früher mit solchen Sicherheitsfragen beschäftigt zu haben, unterstreicht die Dringlichkeit der aktuellen Debatte.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Collaboration Künstliche Intelligenz Teamwork
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren