Die Ur-Erde lebt: Geologen entdecken 4,5 Milliarden Jahre altes Material im Erdmantel
Ein internationales Forschungsteam hat erstmals direkte Beweise für die Existenz von Material der „Proto-Erde“ gefunden. Diese Überreste des Planeten, wie er vor dem Einschlag des Himmelskörpers Theia existierte, überlebten 4,5 Milliarden Jahre im tiefen Erdmantel.
Das widerspricht der gängigen Annahme, die Erde sei nach ihrer Entstehung durch diesen „Giant Impact“ komplett aufgeschmolzen und durchmischt worden. Veröffentlicht wurde die Entdeckung im renommierten Fachjournal Nature Geosciences.
Das Team, unter Leitung von Wissenschaftler:innen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im US-Bundesstaat Massachusetts, identifizierte eine einzigartige chemische Signatur. Es handelt sich um ein spezifisches Defizit des Isotops Kalium-40 (K-40).
Der Fingerabdruck, der 4,5 Milliarden Jahre überlebte
Die Proto-Erde ist jener Vorläufer unseres Planeten, der sich früh im Sonnensystem bildete. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren kollidierte dieser Vorläufer mit einem als Thema bekannten marsgroßen Objekt – ein Prozess, der den Mond formte.
Bisher ging die Geophysik davon aus, dass dieser Einschlag die Erde vollständig in einen Magmaozean verwandelte und alle Spuren der ursprünglichen Proto-Erde auslöschte. Die neue Studie stellt dies nun fundamental infrage.
Die Forscher:innen fanden die verräterische Kalium-Signatur nicht nur in uralten Gesteinsproben aus Grönland (Isua) und Kanada (Nuvvuagittuq). Sie wiesen sie auch in modernen Basalten von sogenannten Hotspot-Vulkanen wie Hawaii (Kamaʻehuakanaloa) und La Réunion nach.
Das deutet stark darauf hin, dass tief im Erdmantel noch immer „Inseln“ oder Domänen aus primitivem Material existieren. Diese Manteldomänen wurden von der Durchmischung durch den Theia-Einschlag offenbar nie erfasst.
Präzisionsmessung enthüllt Defizit
Möglich wurde die Entdeckung durch den Einsatz hochpräziser Thermionen-Massenspektrometrie. Damit analysierten der Hauptautor Da Wang und die Geochemikerin Nicole Nie die Isotopenverhältnisse im Gestein.
Sie fanden ein durchschnittliches Defizit von 65 parts per million (ppm) bei Kalium-40, verglichen mit allen anderen irdischen Proben oder bekannten Meteoriten. Dieses Defizit lässt sich nicht durch spätere magmatische Prozesse erklären.
„Dies ist vielleicht der erste direkte Beweis dafür, dass wir Materialien der Proto-Erde erhalten haben“, erklärt die MIT-Forscherin Nicole Nie zu den Ergebnissen. „Das ist erstaunlich, weil wir erwarten würden, dass diese sehr frühe Signatur durch die Evolution der Erde langsam ausgelöscht wird.“
Planetare Bausteine: Unser Inventar ist unvollständig
Die Entdeckung hat eine wichtige Implikation, die über die Geologie hinausgeht: Die chemische Signatur der gefundenen Proto-Erde passt zu keinem bekannten Meteoriten-Typ.
Bisher versuchte die Kosmochemie, die genaue Zusammensetzung der Erde durch die Analyse und Kombination verschiedener Meteoriten-Gruppen zu rekonstruieren. Die Studie zeigt nun, dass dieses „aktuelle Meteoriteninventar“, wie Nie es nennt, unvollständig ist. Die Bausteine, aus denen die Proto-Erde ursprünglich entstand, müssen also erst noch entdeckt werden.
Die neuen Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Debatte um die frühe Erde. Erst kürzlich berichteten Schweizer Forscher:innen, dass der Einschlag von Theia vermutlich das lebensnotwendige Wasser auf die ansonsten trockene Proto-Erde brachte.
Auch die Geschwindigkeit der Planetenbildung, etwa durch die Theorie der Kiesel-Akkretion, wird durch solche Funde besser verständlich. Die MIT-Studie liefert nun den physischen Beweis, dass Teile dieses Ur-Zustands noch immer existieren und durch Vulkanismus an die Oberfläche gelangen.