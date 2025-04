German Startup Awards: Stimme für die Impact Entrepreneur:innen 2025 ab

Startup-Verband Die German Startup Awards zeichnen herausragende Persönlichkeiten der Startup-Szene aus, die mit Innovationskraft, Mut und unternehmerischem Erfolg das Ökosystem prägen.

Die German Startup Awards sind die höchste Auszeichnung der Szene. Vergeben von einer hochkarätigen Jury, würdigen sie herausragende Leistungen und setzen ein Zeichen für Exzellenz. Hier werden diejenigen ausgezeichnet, die mit Mut, Innovationskraft und Durchhaltevermögen unser Ökosystem gestalten. Dieses Jahr gibt es eine Neuerung in der Impact-Kategorie, die Unternehmer:innen ehrt, die nicht nur wirtschaftlichen Erfolg erzielen, sondern auch nachhaltige und gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben. Du kannst mitentscheiden, wer gewinnt!

Warum deine Stimme so wichtig ist

Weniger Plastikmüll, zugängliche Krebsforschung, ökologische Bildung und Chancengleichheit unabhängig der sozialen Herkunft – dafür stehen die Preisträger:innen der vergangenen Jahre. Sie beweisen, dass Innovation und Unternehmertum die Kraft haben, Gewinne zu erwirtschaften und die Welt zum Positiven zu verändern. Echter Fortschritt misst sich an beidem – am unternehmerischen Erfolg und am Beitrag für die Gesellschaft. Durch deine Abstimmung trägst du dazu bei, diesen Vorbildern die verdiente Anerkennung und eine noch größere Sichtbarkeit zu verschaffen. Denn Gamechanger wie sie verdienen unseren ganzen Respekt!

Die Nominierten

In der Kategorie Impact Entrepreneurin des Jahres sind nominiert:

Deniz Ficicioglu , CEO & Founder von wunderfish . Sie entwickelt nachhaltige, fischfreie Seafood-Alternativen aus Algen und schützt so unsere Ozeane.

Gesa Biermann , CEO & Mitgründerin von Pina Technologies GmbH. Pina Earth finanziert den klimafreundlichen Waldumbau durch CO₂-Zertifikate für deutsche Wälder.

Julia Freudenberg , CEO der Hacker School . Die Hacker School begeistert Kinder und Jugendliche fürs Programmieren und vermittelt digitale Kompetenzen durch praxisnahe, kreative Kurse.

In der Kategorie Impact Entrepreneur des Jahres stehen zur Wahl:

Florian Hildebrand , Co-Founder & CEO Greenlyte Carbon Technologies. Greenlyte entwickelt Direct Air Capture-Technologie, um CO₂ effizient aus der Luft zu entfernen und für nachhaltige Anwendungen nutzbar zu machen.

Malte Feucht , Co-Founder & CEO von Phlair. Phlair entwickelt eine kosteneffiziente und skalierbare Direct Air Capture-Technologie, die CO₂ aus der Atmosphäre entfernt und mit erneuerbarer Energie kompatibel ist.

Thomas Bachem , Gründer der CODE University of Applied Sciences . CODE ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule in Berlin, die digitale Pionier:innen durch praxisnahes, interdisziplinäres Lernen und innovative Studiengänge ausbildet.

So kannst du abstimmen

Jetzt ist deine Meinung gefragt! Die Abstimmung für die Impact-Kategorie der German Startup Awards 2025 läuft – nutze die Chance, deine Favorit:innen zu unterstützen und mit deiner Stimme ein Zeichen für nachhaltiges Unternehmertum zu setzen.

Jetzt abstimmen!