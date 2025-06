„Gesamte deutsche Ostsee munitionsbelastet“: Welche Gefahr von alten Kampfstoffen im Meer ausgeht

Es erinnert ein bisschen an ein Mikado-Spiel – allerdings mit einer explosiven Komponente: Rund 1,6 Millionen Tonnen Kriegsmunition liegen noch vor den deutschen Küsten, vorrangig in der Nordsee. Quer durcheinander, halb im Sediment begraben, halb aufgelöst, finden sich in Nord- und Ostsee fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch gefährliche Stoffe. Der Großteil sind davon konventionelle TNT-Explosivstoffe, aber auch rund 5.090 Tonnen chemischer Kampfstoffe, wie Senfgas, Phosgen, Sarin und Tabun. Jetzt verspricht die Politik, sich diesem Problem anzunehmen.

Munitionsbergung: Jetzt soll es in Nord- und Ostsee losgehen

Bereits 2023 stellte die damalige Umweltministerin Steffi Lemke 100 Millionen Euro bis 2025 für ein Sofortprogramm Munitionsbergung in Nord- und Ostsee zur Verfügung. Damit sollten Forscher:innen herausfinden, welche Bergungstechnologie bei den schwierigen Bedingungen überhaupt funktionieren. Erste Probebergungen in der Lübecker Bucht waren kürzlich auch erfolgreich. Weitere Pilot-Bergungen sollen ebenfalls in diesem Sommer in der Mecklenburger Bucht vor Boltenhagen erfolgen.

Doch die Bergung in der Lübecker Bucht lieferte bereits erste Erkenntnisse zum Vorgehen und der eingesetzten Technik: So habe das Bergungsverfahren schon gut funktioniert, müsse aber noch auf Versenkungsgebiete mit viel geballten Munitionsaltlasten angepasst und auch noch weiterentwickelt werden, wie es in einer Mitteilung des Bundesumweltministeriums dazu heißt. Genutzt werden unter anderem Bergeplattformen auf dem Wasser, Tauchroboter mit Greifarmen und Crawler, die auf dem Meeresboden entlanglaufen. Ziel ist es, eine schwimmende Industrieanlage zu entwickeln, mit der künftig die geborgene Munition direkt auf See umweltgerecht entsorgt werden kann.

Versenkungsgebiete der Munition

Wo das Zeug liegt, war immer klar. Recht schnell nach Ende des Zweiten Weltkriegs wiesen die Alliierten vor den Küsten Munitionsversenkungsflächen aus und trugen deren geographische Koordinaten in Seekarten ein. Dann ließen sie riesige Mengen von Granaten, Bomben, Minen und Patronen auf Fischerboote und Schuten verladen und dort versenken. Da es damals noch kein GPS gab, waren die Koordinaten nicht besonders genau und nicht alle Transporteure hielten sich getreu an die Anweisungen.

So finden sich alte Bomben, Granaten und Fässer mit Kampfstoffen auch außerhalb der Versenkungsgebiete. Nicht zu vergessen die Bomben und Geschosse von Gefechten oder die mit Schiffen unterging.

„Gesamte deutsche Ostsee als munitionsbelastet ansehen“

„Eigentlich muss die gesamte deutsche Ostsee als munitionsbelastet angesehen werden, mit Hotspots in den Versenkungsgebieten, und genauso auch in der Nordsee“, meint Jens Greinert, Leiter der Arbeitsgruppe Tiefsee-Monitoring am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR in Kiel.

Die meisten chemischen Kampfstoffe ließen die Alliierten wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit immerhin in größeren Tiefen versenken, wie im Bornholm-Tief in 80 bis 100 Metern Tiefe, im Gotland-Tief in bis zu 250 Metern Tiefe oder in der 700 Meter tiefen Norwegischen Rinne des Skagerrak, wo sie sogar ganze Schiffe vollbeladen mit Munition versenken ließen. Dort bleiben sie wohl auch liegen, bis sie unter Sediment begraben sind.

Warum die Politik lange tatenlos blieb

Die Politik hat offenbar lange nicht geglaubt, dass die Munitionsaltlasten ein Problem sind. „Es hat lange gedauert, bis aus wissenschaftlicher Sicht der Nachweis wirklich erbracht war, dass wir sagen konnten: Leute, aus der Munition, die da vor sich hin rostet, treten Stoffe aus, die nicht einfach so verschwinden“, sagt Jennifer Strehse vom Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler der Kieler Universität. Sie meint damit die Metaboliten des TNT, die entstehen, wenn der Sprengstoff sich im Seewasser löst. Das sind vor allem Stoffe, die Benzolringe enthalten. Sie sind alle giftig, krebserregend, ja sogar erbgutschädigend.

Matthias Brenner von der Sektion Ökologische Chemie, am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven sieht einen weiteren Punkt für das lange Zögern der Politik: „Deutschland hat eine gewisse Zurückhaltung an den Tag gelegt, um nicht mit der Schuldfrage konfrontiert zu werden, um beispielsweise finanziell für die gesamte Räumung des Nord- und Ostsee-Raumes aufzukommen.“

Doch auch das in Deutschland komplizierte juristische und politische Gerangel um Zuständigkeiten dauerte seine Zeit, worauf Greinert hinweist. Fünf Ministerien, die fünf Anrainerländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes schoben die Verantwortlichkeiten hin und her. Letztere fühlte sich nur zuständig, wenn akute Gefahr droht, nicht aber, wenn sich eine Gefahr nur langsam entfaltet.

Klar war, dass die Bundeswehr auf keinen Fall dafür zuständig ist. So blieb die Bergungsfrage letzten Endes am Bundesumweltministerium hängen.

Gesundheitsfolgen der Munition im Wasser

Beschleunigend wirkte dann wohl auch die geopolitische Lage. „Was auf europäischer Ebene in Bezug auf Fördermitteln angegangen wird, da ist plötzlich das Thema Sicherheit vor dem Thema Umwelt gelandet“, so Greinert. Denn die Explosivstoffe liegen oft nur wenige Kilometer vor den flachen Küsten. Für Surfer:innen, Paddler:innen oder Segler:innen ein Leichtes, dort hinzugelangen. „Das ist ein Sicherheitsproblem, weil: Nase zuhalten, runter schnorcheln, dann bin ich da und kann jede Menge Munition jeden Kalibers bergen. Keiner würde was merken.“

Die Wissenschaftler:innen aus Kiel und Bremerhaven treibt es jedoch eher, herauszufinden, was es für die Meeresökosysteme und die Menschen bedeutet, wenn sich Gifte aus Kriegshinterlassenschaft im Meerwasser lösen. „Wir kommen ja eher von der problembeschreibenden Seite“, so Brenner. Er will herausfinden, was mit den Meeresorganismen passiert, die mit Abbauprodukten von TNT in Kontakt kommen und ob sich das in ihrem Gesundheitszustand widerspiegelt.

Das tut es, wie er an Klieschen herausfand, einer recht ortstreuen Fischart. Die Tiere, die die meiste Zeit ihres Lebens in der Nähe der Munitionsgebiete verbringen, haben sehr häufig Leberkrankheiten. „Wir befürchten, dass die jetzt schon im Wasser vorhandenen Konzentrationen durch die chronische Exposition Wirkungen zeigen“, sagt er. Aber der Mensch sei noch nicht gefährdet. Der Fisch, der 24/7 darin schwimmt, aber offensichtlich schon.

Muscheln allerdings bergen Risiken, wie Strehse herausfand: „Die, die sich wirklich in einem Munitionsversenkungsgebiet mehrere Monate oder Wochen aufgehalten haben, nehmen tatsächlich Schadstoffkonzentrationen auf, die für den menschlichen Konsum gefährlich sein können. Da ist vor allem die Gefahr für Krebserkrankungen besonders hervorzuheben.“ Bei niedrigeren TNT-Konzentrationen weit außerhalb der Versenkungsgebiete in der Nordsee sind die Abbauprodukte nur in niedrigen Spuren messbar. Allerdings verliert die Munition in den nächsten Jahrzehnten immer mehr ihrer Metallhüllen, wodurch sie sich im Wasser löst. „Dadurch kann das Gesundheitsrisiko in den nächsten Jahren natürlich zunehmen, wenn dann die Konzentrationen im Wasser steigen.“

