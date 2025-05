Geschäftskredit direkt bei Ebay: Das steckt hinter dem neuen Angebot für Händler

Die Handelsplattform Ebay hat eine neue Kooperation bekannt gegeben, die Händler:innen in Zukunft mehr finanziellen Spielraum bringen könnte. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen diese in Zukunft über Youlend, eine Embedded-Finance-Plattform, mit geringem Aufwand Kredite fürs eigene Geschäft beantragen können. Die Finanzierungszusage soll es meist noch am selben Tag geben – und das ohne aufwendige Antragsformulare.

Möglich wird die Ebay-Händlerfinanzierung auf der Basis von automatisierten Prozessen und durch die Integration von Youlend direkt in die Ebay-Plattform. Hier werden dann die Daten der Vergangenheit ausgelesen, anhand derer die Plattformen schnell ermitteln können, wie kreditwürdig der Händler oder die Händlerin ist. Infrage für den Dienst kommen alle Ebay-Händler:innen, die in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 6.000 Euro Bruttowarenwert erzielt haben und mehr als drei Monate an Verkaufshistorie vorweisen können.

Youlend ist ein britisches Fintech-Unternehmen, das sich auf umsatzbasierte Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spezialisiert hat. Das Startup arbeitet dazu mit E-Commerce-Plattformen, Zahlungsdienstleistern und Softwareanbietern zusammen, die ihren Kunden direkt über deren Plattformen flexible Finanzierungslösungen anbieten. Dabei werden Rückzahlungen automatisch als Prozentsatz des Umsatzes abgewickelt, ohne klassische Zinsen, sondern mit einer festen Gebühr. Neben Ebay arbeitet das Unternehmen bereits mit Partnern wie Shopify und Amazon zusammen.

Für Kredite bis 25.000 Euro sind dabei keine zusätzlichen Unterlagen erforderlich, was den Prozess zusätzlich vereinfachen und beschleunigen kann. Insgesamt sollen Kredite bis 2 Millionen Euro gewährt werden, was allerdings wohl nur für ganz große Händler:innen infrage kommen wird.

Interessant sind die Konditionen aber noch aus einem anderen Grund: Es gibt nämlich einen festen Rückzahlungsplan mit einer festen Gebühr, die Rückzahlung erfolgt somit flexibel als Anteil des Umsatzes, mit festen Gebühren anstelle von Zinsen.

Alle Partner profitieren von den neuen Krediten

Neben Youlend will Ebay auch auf die bestehende Partnerschaft mit Iwoca setzen. Das Unternehmen plant dem Vernehmen nach auch weitere neue Services, die teilweise mit einem Entwicklerteam am Standort Dreilinden bei Berlin umgesetzt werden. Die Koop mit Youlend ist allerdings noch nicht speziell für den deutschen Markt entwickelt worden, es gibt sie bereits seit vier Jahren in Großbritannien.

Ebay erklärt, das Tool sei Teil der Bemühungen, gerade kleineren und mittleren Unternehmen Lösungen anzubieten, die beim Geschäftsauf- und –ausbau helfen können. „Gerade in der heutigen Zeit ist es für Unternehmen entscheidend, schnell, unkompliziert und zuverlässig Kredite zu erhalten, um flexibel zu bleiben“, erklärt Ebay-Deutschlandchefin Saskia Meier-Andrae.

Profitieren können von einer solchen Kooperation alle Seiten. Denn für Youlend entsteht so ein attraktives Neugeschäft, das wiederum Ebay als Plattform zugutekommen dürfte. Und Händler:innen beklagen seit Jahren, dass viele etablierte Banken und Sparkassen mit den Geschäftsmodellen des Onlinehandels und der hier herrschenden Geschwindigkeit und Volatilität nicht immer klarkommen.

