System statt Chaos: Diese 10 Schritte machen KI-Projekte erfolgreich
Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Buzzword, sondern gilt auch als entscheidend für Unternehmen, die im zukünftigen Wettbewerb überleben wollen. Und doch: Der Hype um KI hat derzeit mehr sprichwörtliche Luftschlösser gebaut als echte Erfolge. Viele Firmen investieren erhebliche Summen – nur um festzustellen, dass ihre KI-Projekte kläglich scheitern. Das jedoch nicht zuletzt, weil sie die Grundlagen ignorieren.
Andreas Weck ist Redakteur für das Ressort Arbeitswelt. Er sitzt in Berlin. Zuvor hat er für t3n als Silicon-Valley-Reporter aus San Francisco berichtet. Seine Expertise bewegt sich zwischen der New Work und der New Economy.