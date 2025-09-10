System statt Chaos: Diese 10 Schritte machen KI-Projekte erfolgreich

Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Buzzword, sondern gilt auch als entscheidend für Unternehmen, die im zukünftigen Wettbewerb überleben wollen. Und doch: Der Hype um KI hat derzeit mehr sprichwörtliche Luftschlösser gebaut als echte Erfolge. Viele Firmen investieren erhebliche Summen – nur um festzustellen, dass ihre KI-Projekte kläglich scheitern. Das jedoch nicht zuletzt, weil sie die Grundlagen ignorieren.