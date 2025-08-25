Anzeige
MIT Technology Review Analyse
Gescheitertes Plastikabkommen: Warum es so wichtig ist, bei der Herstellung anzusetzen

Kunststoffe sind aus dem täglichen Leben kaum wegzudenken. Vor allem ihre Herstellung trägt massiv zu den Treibhausgasemissionen bei. Sie machen etwa fünf Prozent der weltweiten Gesamtemissionen aus.

Von MIT Technology Review Online
3 Min.
Kunststoff-Recycling ist zwar ein wichtiges Instrument, aber um die plastikbezogenen Emissionen zu senken, muss seine viel energieintensivere Herstellung umweltfreundlicher werden. (Foto: Shutterstock / Mohamed Abdulraheem)

Mitte August sind die Verhandlungen der Vereinten Nationen für ein Kunststoffabkommen gescheitert. Die Länder waren in Genf zusammengekommen, um eine verbindliche Vereinbarung zur Bekämpfung von Plastikmüll auszuarbeiten. Nach zehn Tagen gingen die Verhandlungsführer allerdings ohne Einigung auseinander.

Da Kunststoffe weithin als eine enorme Quelle für Umweltverschmutzungen anerkannt sind und auch zum Klimawandel beitragen, lohnt es sich genauer hinzuschauen, warum die Verhandlungen gescheitert sind und wie sich kunststoffbasierte Emissionen trotzdem bekämpfen lassen.

52 Millionen Tonnen Plastikmüll jährlich

Das Material ist für vielfältige Produkte von Brillengläsern bis hin zu Infusionsbeuteln unverzichtbar. Allerdings ist das Tempo der Plastikproduktion und auch des Verbrauchs absolut verrückt. Die Produktion wuchs seit 1950 pro Jahr um durchschnittlich neun Prozent und erreichte 2019 rund 460 Millionen Tonnen. Schätzungsweise 52 Millionen Tonnen werden jedes Jahr in die Umwelt gekippt oder verbrannt.

Kein Wunder, dass sich die UN-Umweltversammlung im März 2022 zum Ziel gesetzt hat, ein internationales Abkommen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung auszuarbeiten – bisher allerdings ohne Erfolg.

Erdölproduzierende Länder bremsten das Plastikabkommen aus

Es dürfte unbestritten sein, dass die Menge an Plastikmüll, die im Meer schwimmt, eine schlechte Sache ist. Allerdings hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Meinungen darüber, was dagegen zu tun ist, weit auseinandergehen. So hat zum Beispiel der Begriff „Gesamtlebenszyklus“ von Kunststoffen zu einer kontroversen Debatte geführt. Einige Gruppen hoffen etwa, dass die Bemühungen über die reine Bewältigung des Zyklusendes hinausgehen sollten – also über das Einsammeln und Recyceln – und drängen auf Beschränkungen in der Kunststoffproduktion. Bei der Versammlung wurde sogar über ein Verbot von Einwegkunststoffen gesprochen.

Die erdölproduzierenden Länder allerdings lehnten Produktionsbeschränkungen in den Verhandlungen entschieden ab. Vertreter:innen aus Saudi-Arabien und Kuwait erklärten gegenüber der Zeitung Guardian, dass für sie solche Beschränkungen außerhalb des Verhandlungsspielraums liegen. Berichten der New York Times zufolge bremsten auch die USA die Verhandlungen und schlugen vor, einen Vertragspunkt zu streichen, der sich auf den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen bezieht.

Die Erdölstaaten haben ein großes Interesse daran, da Erdöl, Erdgas und Kohle sowohl zur Energiegewinnung für die Kunststoffherstellung verbrannt als auch als Rohstoffe verwendet werden. Satte zwölf Prozent der weltweiten Ölnachfrage und mehr als acht Prozent der Erdgasnachfrage entfallen auf die Kunststoffproduktion.

Das bedeutet eine Menge Treibhausgasemissionen. Einem Bericht des Lawrence Berkeley National Lab zufolge war die Kunststoffproduktion 2019 für 2,24 Milliarden Tonnen Kohlendioxidemissionen verantwortlich – das sind etwa fünf Prozent der weltweiten Gesamtemissionen. Diese kunststoffbasierten Emissionen werden in Zukunft weiter steigen. Eine andere Schätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE) geht davon aus, dass sie bis 2060 von etwa zwei Milliarden Tonnen auf vier Milliarden Tonnen ansteigen könnten.

Grafik zu kunststoffbezogenen Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung und Umwandlung in Produkte entstehen.

Die meisten kunststoffbezogenen Treibhausgasemissionen entstehen bei der Herstellung und Umwandlung in Produkte. (Quelle: OSZE)

Wie man Plastik-Emissionen verringern könnte

Eine Stellschraube, um die Emissionen zu verringern, ist das Recycling: Neue Methoden könnten es ermöglichen, mehr Kunststoffe zu recyceln und dies zu vereinfachen. Besonders interessant sind Bemühungen, gemischte Kunststoffe zu recyceln, um den langsamen und kostspieligen Sortierprozess zu verkürzen. Allerdings reicht es nicht aus, sich nur mit dem Ende der Lebensdauer von Kunststoffen zu befassen, um die Auswirkungen dieses Materials auf das Klima zu bekämpfen.

Die meisten plastikbasierten Emissionen entstehen nämlich bei seiner Herstellung. Es sind also neue Wege für Plastikproduktion nötig, etwa indem andere Inhaltsstoffe und Brennstoffe verwendet werden, um Öl und Gas aus der Gleichung zu entfernen. Auch der Umgang mit der Menge an produziertem Plastik muss intelligenter werden.

Plastik, das bleibt

Vielleicht ist es nur ein kleiner Lichtblick, aber das Plastikabkommen ist streng genommen nicht gescheitert, sondern nur vorübergehend auf Eis gelegt. Offizielle Stellen sagen, dass es Bemühungen geben wird, die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Das scheint bitter nötig, denn weniger als zehn Prozent des jemals produzierten Plastiks werden recycelt. Ob es sich also um eine weggeworfene Wasserflasche oder ein aussortiertes Polyesterhemd handelt, das man ein paar Mal getragen hat – all das befindet sich immer noch irgendwo auf einer Mülldeponie oder in der Umwelt. Und nicht zu vergessen: Auch die bei der Herstellung freigesetzten Treibhausgase befinden sich noch in der Atmosphäre und tragen zum Klimawandel bei.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.
