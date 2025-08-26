Gesetzentwurf zum einfachen Bauen: Welche Vor- und Nachteile der Gebäudetyp E hat

Pilotprojekte zum Gebäudetyp E in Mainleus. Unter dem Dach einer ehemaligen Spinnerei sollen Wohnhäuser aus vorgefertigten Holzmodulen errichtet werden. (Foto: Gregor Honsel / MIT Technology Review)

400.000 neue Wohnungen jährlich versprach die Ampelkoalition. Tatsächlich wurden 2024 nur 250.000 neue Wohnungen fertig – der tiefste Wert seit acht Jahren. Jetzt ruft die neue Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) abermals einen „Bau-Turbo“ aus. Mit dem „Gebäudetyp E“ will sie die vielen Vorschriften entrümpeln.



Was ist der Gebäudetyp E?

Der Gebäudetyp E ist Kern eines Gesetzentwurfs, den das Kabinett kürzlich beschlossen hat. Das „E“ steht dabei für „einfach“ oder „experimentell“. Der Entwurf erlaubt es Gemeinden unter anderem, „bauplanungsrechtliche Vorschriften“ zu lockern – etwa „ohne Bebauungsplan von geltenden städtebaulichen Regelungen abzuweichen, zum Beispiel bei der nachträglichen Aufstockung von Gebäuden oder Hinterlandbebauung“ oder „mehr Wohnbebauung als bisher in der Nähe von Gewerbebetrieben“ zuzulassen. Die durchschnittliche Planungszeit soll dadurch auf zwei Monate sinken. Bis zum Herbst soll das Gesetz durch den Bundestag sein.

Was ist der Ursprung des neuen Gebäudetyps?

Die Idee zum Gebäudetyp E stammt von der Bayerischen Architektenkammer und ist seit 2023 Teil der Bayerischen Bauordnung. 19 Pilotprojekte gibt es im Freistaat bereits.

Sicherheitsaspekte wie Statik oder Brandschutz sind vom Gebäudetyp E nicht betroffen. Oft geht es um Komfortthemen wie den Schallschutz oder die Zahl der Steckdosen. „Es wird in Deutschland quasi standardmäßig der erhöhte Trittschallschutz gewählt, das hat sich einfach so eingeschlichen“, sagt Astrid Wuttke vom Frankfurter Architekturbüro Schneider+Schumacher. „Man könnte einfach auch einfach einen normalen Schallschutz wählen. Das verbietet einem auch niemand. Der Gebäudetyp E hat das noch einmal ins Bewusstsein gerufen.“

Trotzdem mussten Bauunternehmen bislang mit Klagen rechnen, wenn sie die „anerkannten Regeln der Technik“ nicht eingehalten haben – selbst, wenn diese rechtlich nicht verbindlich sind. Hier soll der Gebäudetyp E Rechtssicherheit schaffen.

Vor- und Nachteile des Gebäudetyps E

Doch ist eine solche Bau-Offensive überhaupt ein Schritt in die richtige Richtung? Schließlich verursachen Gebäude heute rund 40 Prozent der deutschen Treibhausgas-Emissionen. Ungefähr die Hälfte davon entsteht – über die gesamte Lebensdauer gerechnet – nicht beim Betrieb der Häuser, sondern beim Bau („graue Energie“). Dazu kommt noch der Flächenverbrauch. Derzeit werden allein in Deutschland täglich rund 50 Hektar überbaut – das entspricht etwa der Hälfte der Lübecker Altstadt. Das meiste davon geht auf das Konto von Gebäuden. Eigentlich will die Bundesregierung den Flächenverbrauch bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag senken.

Tatjana Schneider, Architektur-Professorin an der TU Braunschweig, hält den Gebäudetyp E deshalb für „verheerend“ und für ein klares Zeichen für die „Industrienähe“ des Bundesbauministeriums. Vor allem Eigenheime könne man sich „aus der Klima-Perspektive nicht mehr leisten“, so Schneider. „Das Thema ist unglaublich ideologisch aufgeladen. Aber diese Debatte muss geführt werden.“

Was ist mit Umbau?

Nachhaltiger wäre ein Bauen im Bestand. Peter Cachola Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt, hält diesen Bestand allerdings nicht für eine Universallösung: „In den Großstädten wurden in den letzten Jahren, als die Zinsen niedrig waren, sehr viele Baulücken geschlossen. Da wurden einige stille Reserven aktiviert“, sagt er im Podcast Deep Dive von MIT Technology Review. Dazu komme, dass „der Bestands-Umbau oft teurer ist, als man denkt – weil man eben erst beim Bauen merkt, wie die Substanz ist.“

Dass sich ein Umbau bestehender Bauten oft nicht lohnt, hat auch rechtliche Gründe. Denn dabei müssen die Anforderungen an einen Neubau erfüllt werden. „Wir müssen dahin kommen, dass wir alle Gebäude in einem Rahmen, der wirtschaftlich darstellbar ist, so gut wie möglich verbessern“, sagt Architektin Wuttke. „Das ist dann immer noch eine sehr große Verbesserung gegenüber dem, was vorher da war.“ Und hier komme wieder der Gebäudetyp E ins Spiel. „Ich finde nicht, dass der Gebäudetyp E das Bauen im Bestand verunmöglicht, eher im Gegenteil.“

Einblick in den Gebäudetyp E

Wie das im konkreten Fall aussehen könnte, wird sich im oberfränkischen Mainleus zeigen. Dort befindet sich eines der 19 bayerischen Pilotprojekte zum Gebäudetyp E. Innerhalb eines ehemaligen Spinnerei-Gebäudes sollen Wohnhäuser aus vorgefertigten Holzmodulen errichtet werden, vom Fabrikdach vor der Witterung geschützt. Solch ein Haus-im-Haus-Konzept sei mit den einschlägigen Förderbedingungen aber „teilweise schwer abzubilden“, heißt es auf der Website. Der Gebäudetyp E sorge dafür, „dass wir den Wald vor lauter Bäumen wieder sehen“, meint Bürgermeister Robert Bosch. „Vorschriften helfen dem Anfänger und bremsen den Könner. Es gibt ganz viele Facetten, wo man über eine Vorschrift, über einen Schatten springen muss.“

Optionen für mutige Kommunen

Rechtliche und technische Möglichkeiten, der Wohnungsnot zu begegnen, gibt es also genug. „Mutige Kommunen haben heute schon ganz schön viele Optionen“, sagt Architektin Wuttke. „Die sollten sich ihre Möglichkeiten suchen und dann solche Sachen wie den Gebäudetyp E dankbar aufgreifen.“

