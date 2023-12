Gesichtserkennung: Bei Burger King gibt es Rabatte, wenn du verkatert aussiehst

Burger King in Brasilien hat eine ungewöhnliche Aktion gestartet. Wenn ihr nach einer langen Partynacht verkatert ausseht, könnt ihr dort einen Rabatt bekommen. Das funktioniert mit einem Gesichtsscan, der erkennen soll, wie stark euer Kater ist.

Je nachdem, wie verkatert ihr ausseht, bekommt ihr dann einen von drei unterschiedlichen Rabatten. Das Ganze nennt sich „Hangover Whopper“ und ist zwischen Weihnachten und Neujahr gültig. Die Aktion läuft bis zum 2. Januar, also genau die Zeit, in der viele Leute feiern und oft etwas mehr trinken.

Eine kühne Kampagne

Die Kampagne wird von der PR-Agentur DM9 durchgeführt. Icaro Doria, Co-Präsident und CCO von DM9, findet es großartig, mit Burger King zusammenzuarbeiten. Er sagt gegenüber Marketing Dive, dass die Kampagne Gesichtserkennungstechnologie und Humor nutze, um eine Verbindung zu den Kunden herzustellen.

Ihr könnt den Gesichtsscan entweder in der Burger King App oder auf der Kampagnenwebseite machen. Dort bekommt ihr dann eure Rabatte. Außerdem könnt ihr eure „Hangover-Bilder“ mit Burger King Branding in sozialen Medien teilen. In einem Video erklärt die Agentur die Aktion noch einmal genauer.

Alles nur fake?

Bei der Kampagne ist nicht ganz klar, wie das mit dem Gesichtsscan und der Bestimmung des Katergrades wirklich funktioniert. Die Webseite Gizmodo hat sich mit den Datenschutzrichtlinien der Aktion beschäftigt.

Dort wird der Scan als „fiktive Einschätzung des Ausmaßes ihres Katers“ beschrieben. Das könnte bedeuten, dass die Nutzer einfach einen zufälligen Rabatt erhalten. Gizmodo sagt auch, dass Gesichtserkennungstechnologie momentan eigentlich nicht in der Lage wäre, einen Kater zu erkennen oder dessen Stärke festzustellen.

Es scheint also, als wäre die ganze Aktion mehr ein lustiges Marketing-Spiel als eine echte technologische Innovation.

