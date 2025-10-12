Gesundheit, KI, Globalisierung: Welche Rolle spielen Megatrends in der Gesellschaft?
Globalisierung ist einer, Klimawandel und Digitalisierung auch: All diese Themenkomplexe gelten laut Zukunftsforscherin Anja Kirig als Megatrend. Megatrends helfen, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und damit langfristige Prognosen abzugeben.
Für Kirig zeigen die Trends mitunter frühzeitig Entwicklungen. „Megatrends sind der Überbau von Trends“, sagt sie im Podcast t3n Interview. Sichtbar ist das etwa am Megatrend Gesundheit: Unter ihm entwickeln sich gerade Ausläufer wie der Bereich Longevity.
Ist KI schon ein Megatrend?
Unternehmen können mit Megatrends etwa erkennen, welche Themen spannend für Investitionen sind. Ein Megatrend hat globale Auswirkungen und wirkt auf die Lebensrealität vieler Menschen.
Bei Megatrends wie Klimawandel und Globalisierung ist das leicht erkennbar, aber auch die Digitalisierung gilt aus Kirigs Sicht als Megatrend. In ihren Bereich fällt auch die Künstliche Intelligenz. Aktuell ist sie noch kein Megatrend – allerdings kann sie zu einem werden.
Ihre Einschätzung begründet sie in der verlinkten Folge von t3n Interview. In der Episode geht sie auch darauf ein, wie ein Trend entsteht und wie aus ihm ein Megatrend wird.
