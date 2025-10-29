Anzeige
Gesundheitscheck beim Toilettengang: Withings U-Scan analysiert euren Urin – doch das ist nicht billig

Das französische Unternehmen Withings bietet sein Urinanalyse-Gerät U-Scan nach mehr als zweijähriger Verzögerung jetzt zum Verkauf an. Der Preis ist zwar günstiger als ursprünglich angedacht – doch es gibt Folgekosten.

Gesundheitscheck beim Toilettengang: Withings U-Scan analysiert euren Urin – doch das ist nicht billig

Withings U-Scan analysiert euren Urin. (Foto: Withings)

Das ursprünglich für das zweite Quartal 2023 angekündigte Toiletten-Labor vom Health-Tech-Anbieter Withings ist jetzt auf der offiziellen Website des Herstellers bestellbar. U-Scan nutzt verschiedene Kartuschen für unterschiedliche Gesundheitsanalysen. Zum Verkaufsstart bietet Withings, das in Frankreich seinen Sitz hat, zunächst die Kartusche „U-Scan Nutrio“ an, die Biomarker wie pH-Wert, Hydration, Ketone und Vitamin-C-Spiegel misst. Diese Werte sollen Nutzern helfen, die eigene Ernährung und den Stoffwechsel besser zu verstehen.

In limitierter Stückzahl ist zudem „U-Scan Calci“ erhältlich, das Werte wie Calcium, pH und Urinkonzentration erfasst, um Risikofaktoren für Nierensteine zu erkennen. Die ursprünglich angekündigte Kartusche „U-Scan Cycle Sync“ zur hormonbasierten Zyklusverfolgung für Frauen ist derzeit nicht im Angebot. Ob sie später noch erscheint, bleibt unklar.

Preise höher als ursprünglich angekündigt

Das Urinlabor für zu Hause ist nicht gerade günstig. Das „ProActive“-Paket mit einem U-Scan und einer Kartusche kostet 349,95 Euro. Dieser Preis liegt zwar unter den ursprünglich angekündigten 500 Euro, doch es gibt einige Folgekosten: Eine Ersatzkartusche kostet 99,95 Euro pro Messphase, die zwischen zwei bis drei Monaten dauern soll. Ursprünglich war der Plan, eine Art Flatrate von 30 Euro im Monat zu verlangen. Zudem soll im „ProActive“-Paket die Messung nur rund zwei- bis viermal pro Woche erfolgen.

Schon 2023 hatte Withings seinen Urin-Scanner angekündigt (Bild: Withing)

Schon 2023 hatte Withings seinen Urin-Scanner angekündigt (Bild: Withings)

Für häufigere Nutzung (fünf bis sieben Messungen pro Woche) bietet Withings das „Intensive“-Paket mit einem U-Scan und zwei Kartuschen für 429,95 Euro an. Hier kosten Folgelieferungen alle zwei bis drei Monate satte 179,95 Euro. Das Kartuschen-Abonnement kann laut Hersteller jederzeit über die Kontoeinstellungen gekündigt werden.

Akkulaufzeit von drei Monaten

Zum Lieferumfang gehört eine Station mit USB-C-Anschluss zum Reinigen und Laden des Geräts. Der Ladevorgang dauert etwa drei Stunden, die Akkulaufzeit beträgt dann laut Hersteller drei Monate. Die Station dient gleichzeitig als Aufbewahrungsort für den U-Scan, wenn er nicht verwendet wird. Das heißt: Man muss ihn regelmäßig aus dem Klo nehmen.

Die gesammelten Daten überträgt U-Scan per Bluetooth LE an ein gekoppeltes Smartphone mit der Withings-App. Diese visualisiert die Daten und gibt personalisierte Empfehlungen. Das App-Abonnement „Withings+“ ist im U-Scan-Abo immerhin enthalten.

Nutzeridentifikation per „Stream-ID“

Withings betont, dass die Messungen nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt sind. Die Ergebnisse von U-Scan Calci dienten nur „allgemeinen Fitness- und Wellnesszwecken“, während U-Scan Nutrio lediglich zum „Self-Tracking“ verwendet werden soll.

In den aktuellen Produktbeschreibungen fehlt die ursprünglich angekündigte „Stream-ID“-Funktion. Diese sollte mittels Niedrigenergie-Radarsensoren den Urinstrahl dem jeweiligen registrierten Nutzer in Form einer „Signatur“ zuordnen können, indem sie Fluss und mehr des Strahls misst. Ob diese Funktion noch implementiert wird, ist unklar.

