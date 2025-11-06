Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Gewinnt China das KI-Rennen? Nvidia-CEO Jensen Huang erklärt, wie die USA noch verlieren könnten

Nvidias Jensen Huang hat sich zum KI-Rennen zwischen den USA und China geäußert. Seiner Meinung nach ist China kurz davor, gegen die USA zu gewinnen. Obwohl er das Statement wenig später etwas abschwächte, sieht er dennoch einen treibenden Faktor für das schnelle KI-Wachstum Chinas.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Gewinnt China das KI-Rennen? Nvidia-CEO Jensen Huang erklärt, wie die USA noch verlieren könnten
Jensen Huang sieht China knapp hinter den USA im KI-Rennen. Doch das muss nicht so bleiben. (Bild: Shutterstock/El editorial)

Nicht nur Unternehmen wie OpenAI, Google, Nvidia und Meta konkurrieren im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Spätestens seit dem Hype um Deepseek zeigt sich, dass auch außerhalb der USA große Player im KI-Rennen auftreten können. Und laut Nvidia-CEO ist es auch eben China, das nur knapp davon entfernt ist, das KI-Rennen für sich zu entscheiden.

Anzeige
Anzeige

Was meint der Nvidia-Chef mit seiner Aussage?

Diese Aussage soll Huang im Rahmen des Future of AI Summit gegenüber der Financial Times getätigt haben. Demnach hat der Nvidia-CEO gesagt: „China wird das KI-Rennen gewinnen.“ Nachdem die Financial Times das Zitat in einem Bericht veröffentlicht hatte, veröffentlichte Nvidia kurz darauf ein weiteres Statement von Huang, das die Aussage etwas abmildert. Darin heißt es: „Wie ich schon lange gesagt habe, ist China im Hinblick auf KI nur Nanosekunden hinter Amerika. Es ist wichtig, dass Amerika dieses Rennen gewinnt, indem sie voranpreschen und Entwickler weltweit für sich gewinnen“.

Dass der Nvidia-CEO vor China als KI-Player warnt, ist dabei nicht neu. Schon Ende September 2025 sagte er im Bg2-Podcast: „Wir sind in einer kompetitiven Beziehung mit China. Wir sollten uns im Klaren sein, dass China verständlicherweise möchte, dass seine eigenen Unternehmen Erfolg haben. […] Wir haben es mit einem formidablen, innovativen, hungrigen, beweglichen und unregulierten Mitstreiter zu tun.“

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Huang hält die Pläne der US-Regierung, die Verkäufe von Nvidia auf dem chinesischen Markt einzuschränken (via Heise) und so die Versorgung mit guten KI-Chips zu kappen, für die falsche Richtung. Wenn chinesische KI-Unternehmen und Entwickler:innen den Zugriff auf Nvidias Chips verlieren, würde das laut Huang nur eigene Forschungen und Innovationen anregen. Durch diesen Fortschritt im Bereich der KI könnte China schließlich das Rennen gewinnen.

China selbst hatte schon im September 2025 den größten Unternehmen des Landes verboten, Chips von Nvidia zu kaufen. Laut Huang reduzierte sich dadurch der Marktanteil im Land auf nahezu null Prozent. Was als Hebel für den anhaltenden Handelsstreit mit den USA gesehen werden kann, könnte auch ein Schritt sein, um die eigene Infrastruktur und KI-Chipherstellung langfristig zu stärken.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zudem sieht Huang auch in den Regulierungen auf amerikanischem Boden ein Problem. Jeder Bundesstaat kann eigene Gesetze für KI-Unternehmen aufstellen. Das könnte für Nvidia schließlich in „50 neuen Regulierungen“ resultieren und so etwa den Bau von neuen Rechenzentren und deren Energieversorgern erschweren. Da es diesbezüglich weniger Gesetze in China gibt und das Land unter anderem auf dem Gebiet der Fusionsenergie Spitzenreiter vieler wichtiger Schlüsselindustrien ist, haben sie sich ebenfalls einen Vorsprung erarbeitet.

So arbeitet Deepseek

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren