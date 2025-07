Was passieren kann, wenn man ein E-Auto bei Gewitter lädt, erklärt der ADAC. (Symbolbild: Midjourney / t3n)

Viele von uns sind mit diesem Ratschlag aufgewachsen: Wenn ein Gewitter anrückt, Stecker raus – um elektrische Geräte vor einem Blitzeinschlag oder vor Überspannung zu schützen. Zieht ein Gewitter auf und man ist gerade mit einem E-Auto unterwegs, ist das allerdings schwierig umzusetzen. Was tun also in solch einem Fall?

Anzeige Anzeige

Auch ein E-Auto ist ein faradayscher Käfig

Der ADAC hat zu diesem Thema ein Youtube-Video erstellt und erklärt darin, wie man sich am besten mit E-Autos bei Gewitter verhält. Eine gute Nachricht lautet: Auch ein E-Auto ist, so wie Verbrenner, ein sogenannter faradayscher Käfig.

Das bedeutet, dass die Karosserie der Fahrzeuge den Strom in die Erde ableitet, wenn ein Blitz einschlägt. Dadurch sind nicht nur die Menschen im Inneren des Wagens geschützt, sondern auch der Motor und die Batterie.

Anzeige Anzeige

Öffentliche Ladestationen müssen Überspannungsschutz-Vorschriften einhalten

Trotzdem ist ein Blitzeinschlag nicht ungefährlich, so der ADAC. Warum? Metallteile, etwa die Tür, können unter Strom stehen, Reifen könnten platzen. Eine gewisse Vorsicht bei Gewitter ist also geboten. Das kann aber auch Verbrennern passieren, E-Autos haben diesbezüglich nicht ein erhöhtes Risiko.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie sieht es mit dem Ladevorgang eines E-Autos bei Gewitter aus? Matthias Vogt, ADAC-Experte für Elektromobilität, erklärt, dass öffentliche Ladestationen bestimmte Vorschriften für den Überspannungsschutz einhalten müssen, wodurch sowohl die Ladestation an sich als auch der angeschlossene Wagen geschützt sind, wenn ein Blitz einschlagen sollte. Deshalb, so das Fazit des ADAC, sei es kein Problem, E-Autos bei Gewitter zu laden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist

5 Bilder ansehen Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Vorsicht bei Ladestationen im freien Gelände

Dennoch sollte darauf geachtet werden, wo sich die Ladestation befindet. Da Blitze gerne am höchsten Punkt einschlagen, können Stationen im freien Gelände gefährlich werden. Nicht für den Wagen, sondern für euch – wenn ihr euch beispielsweise gerade dann im Freien neben der Säule aufhält, wenn der Blitz einschlägt.

Das Laden zuhause an einer Wallbox sollte bei Gewitter auch kein Problem sein, da auch die Wallbox einen Überspannungsschutz haben sollte. Bei älteren Installationen rät der ADAC allerdings dazu zu überprüfen, ob der Verteilerschutz auf dem aktuellen Stand ist. Vom Laden an einer normalen, aber nicht überprüften Haushaltssteckdose rät der ADAC bei Gewitter ab.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Elektroauto