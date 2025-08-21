Anzeige
Fundstück
„Ghost Promotion“: Wie du eine Fake-Beförderung erkennst und was du daraus machen kannst

Mehr Arbeit und Verantwortung bei gleichem Gehalt? Fake-Beförderungen sollen wichtige Mitarbeiter:innen ans Unternehmen binden, aber das eigene Budget schonen. So erkennt man eine „Ghost Promotion“ und macht das Beste daraus.

Von Jörn Brien
2 Min.
Fake-Beförderung

Beförderung mit Blumentopf statt mehr Gehalt – was jetzt? (Foto: Fizkes/Shutterstock)

Aus Sicht der Arbeitgeber:innen klingt es sogar nachvollziehbar: Wenn das Budget knapp ist, warum nicht gute Mitarbeiter:innen mit Beförderungen ans Unternehmen binden? Die Angestellten stehen derweil vor einem Dilemma. Wie umgehen mit dem Mix aus mehr Verantwortung bei gleichem Gehalt.

Firmen arbeiten zunehmend mit Fake-Beförderungen

In den vergangenen Jahren sollen immer mehr Unternehmen, vor allem bei jüngeren Mitarbeiter:innen die Karrierekarte ausgespielt haben. Schon mehr als jedes achte Unternehmen in den USA (Stand: 2023) soll mit sogenannten „stillen“ Beförderungen arbeiten – was allerdings bei den Mitarbeiter:innen nicht gut ankommt.

Wie sich eine sogenannte „Ghost Promotion“ anfühlt, darüber hat Mita Mallick bei Fast Company geschrieben. Bei dieser Art der falschen Beförderung gehen Arbeitgeber:innen sogar noch einen Schritt weiter. Denn nicht nur gibt es keine damit einhergehende Gehaltserhöhung. Die Beförderten sollen zudem über den Karrieresprung intern auch noch schweigen.

Kein Geld? Bei Vorgesetzten nachhaken

Spätestens anhand dieser beiden letztgenannten Punkte ist eine Fake-Beförderung auch eindeutig zu erkennen. Wichtig ist, dass die lediglich mit einem neuen Titel Bedachten bei Chef:innen oder Personalabteilungen noch einmal nachhaken. Gibt es wirklich nicht mehr Geld? Was gehört zu meiner neuen Rolle? Und kann man vielleicht später noch einmal über Geld sprechen?

Fühlt sich irgendetwas bei einer Beförderung komisch an, sollten die Betroffenen zunächst einmal recherchieren, was in ähnlichen Fällen üblich ist. Hilfreich ist auch, vorsichtig bei Kolleg:innen nachzuforschen.

Sollten auf die Benachrichtigung über eine Beförderung kein neuer Vertrag, keine zusätzlichen Benefits oder kaum konkrete Angaben zur neuen Rolle folgen und bleibt auch eine öffentliche Bekanntgabe aus, kann man sicher sein, dass es sich um eine „Ghost Promotion“ handelt.

„Ghost Promotion“ erhalten – und jetzt?

Dann gilt es, genau zu überlegen, wie man das Ganze einschätzt und darauf reagiert. Will das Unternehmen Anerkennung für gute Arbeit zeigen, verfügt aber wirklich nicht über die notwendigen finanziellen Ressourcen? Oder dient die Fake-Beförderung eher dazu, nützliche, aber als lästig empfundene Mitarbeiter:innen vorübergehend ruhig zu stellen?

In jedem Fall ist es möglich, die Fake-Beförderung – ob gut gemeint oder nicht – als Chance anzunehmen. Ein zusätzlicher Titel liest sich schließlich gut im Lebenslauf und ist vielleicht genau das letzte Fünkchen, das für eine neue verantwortungsvolle und gut bezahlte Stelle in einem anderen Unternehmen noch notwendig war.

Mallick schreibt dazu: „Ich beschloss, zu lächeln, Danke zu sagen und meinen Exit-Plan zu schmieden. Ich konnte die ,Ghost Promotion‘ und die gestiegene Verantwortung in eine überzeugende Karrierestory für eine größere, bessere Position im Unternehmen umwandeln – eine echte Beförderung mit allen Vorteilen, die ich verdiente“.

