Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

Die Globale Tech-Community trifft sich in Berlin: „Choose Europe!“

GITEX Europe x AI Everything startet 2025 in Berlin: mit mehr als 1.400 Unternehmen, 100 Nationen und einem Ziel: Europa als Treiber globaler Tech-Innovation zu positionieren.

1 Min.
Artikel merken
Die Globale Tech-Community trifft sich in Berlin: „Choose Europe!“
Im Mai wurde die Messe Berlin zum Hotspot. (Bild: GITEX EUROPE)

Berlin als Bühne der digitalen Zeitenwende

Europa steht an der Schwelle zu einer neuen digitalen Ära. Und Berlin wurde im Mai 2025 zur Bühne dieser Zeitenwende. Vom 21. bis zum 23. Mai wurde die Messe Berlin zum Hotspot für 1.446 Ausstellende, 755 Startups, 533 Investor:innen und 754 Speaker:innen. Tech-Communities aus über 100 Ländern folgten dem Ruf: Choose Europe!

Aktuelle Themen und globale Tech-Schwergewichte

Die Themen? Hochaktuell. Die Gespräche? Weichenstellend. Generative AI, Quantencomputing, Deep Tech, Green Impact, Cybersecurity und Public Innovation prägten die Messe.

Europa präsentierte sich als vernetzter, ambitionierter Player auf der globalen Digitalbühne. Tech-Schwergewichte wie AWS (Gen-AI-Cloud-Piloten), Cisco, Dell, Fortinet, IBM (Quantum-Computing), NVIDIA und SAP zeigten, wie europäische Infrastruktur fit für die nächste digitale Phase wird.

Die globale Tech-Community traf sich in Berlin. (GITEX EUROPE)

Rekordbeteiligung und internationale Pavilions

Wer die Impulse vertiefen will, findet Hintergründe, Stimmen und Zahlen kompakt aufbereitet im offiziellen Post-Show-Report zur Veranstaltung. Die Rekordbeteiligung von 35 europäischen Staaten sowie internationale Pavillons aus Frankreich, den Niederlanden, Italien, den VAE und vielen weiteren Ländern machten die GITEX Europe zum Treffpunkt globaler Strategien.

Hochkarätige Speaker:innen setzen Impulse

Mit Geoffrey Hinton, KI-Vordenker und Physik-Nobelpreisträger 2024, Mark Surman (Mozilla), Jager McConnell (Crunchbase) und Tomas Lamanauskas (ITU) lieferte das Speaker:innen-Line-up Impulse, die weit über Europa hinausreichen.

Ausblick auf 2026

Die nächste Ausgabe? Vom 30. Juni bis 1. Juli 2026 in Berlin.

Bleib auf dem neusten Stand

 

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren