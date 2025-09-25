Die Globale Tech-Community trifft sich in Berlin: „Choose Europe!“

Im Mai wurde die Messe Berlin zum Hotspot. (Bild: GITEX EUROPE)

Berlin als Bühne der digitalen Zeitenwende

Europa steht an der Schwelle zu einer neuen digitalen Ära. Und Berlin wurde im Mai 2025 zur Bühne dieser Zeitenwende. Vom 21. bis zum 23. Mai wurde die Messe Berlin zum Hotspot für 1.446 Ausstellende, 755 Startups, 533 Investor:innen und 754 Speaker:innen. Tech-Communities aus über 100 Ländern folgten dem Ruf: Choose Europe!

Aktuelle Themen und globale Tech-Schwergewichte

Die Themen? Hochaktuell. Die Gespräche? Weichenstellend. Generative AI, Quantencomputing, Deep Tech, Green Impact, Cybersecurity und Public Innovation prägten die Messe.

Europa präsentierte sich als vernetzter, ambitionierter Player auf der globalen Digitalbühne. Tech-Schwergewichte wie AWS (Gen-AI-Cloud-Piloten), Cisco, Dell, Fortinet, IBM (Quantum-Computing), NVIDIA und SAP zeigten, wie europäische Infrastruktur fit für die nächste digitale Phase wird.

Rekordbeteiligung und internationale Pavilions

Wer die Impulse vertiefen will, findet Hintergründe, Stimmen und Zahlen kompakt aufbereitet im offiziellen Post-Show-Report zur Veranstaltung. Die Rekordbeteiligung von 35 europäischen Staaten sowie internationale Pavillons aus Frankreich, den Niederlanden, Italien, den VAE und vielen weiteren Ländern machten die GITEX Europe zum Treffpunkt globaler Strategien.

Hochkarätige Speaker:innen setzen Impulse

Mit Geoffrey Hinton, KI-Vordenker und Physik-Nobelpreisträger 2024, Mark Surman (Mozilla), Jager McConnell (Crunchbase) und Tomas Lamanauskas (ITU) lieferte das Speaker:innen-Line-up Impulse, die weit über Europa hinausreichen.

Ausblick auf 2026

Die nächste Ausgabe? Vom 30. Juni bis 1. Juli 2026 in Berlin.

Bleib auf dem neusten Stand