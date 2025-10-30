Wachablösung auf GitHub: Darum ist TypeScript jetzt die meistgenutzte Sprache

GitHub sieht massive Zuwächse in der Nutzung von TypeScript. (Bild: Shutterstock/Postmodern Studio)

GitHub hat seinen jährlichen Octoverse-Bericht veröffentlicht. Die zentrale Erkenntnis: TypeScript ist im August 2025 erstmals zur meistgenutzten Sprache auf der Plattform aufgestiegen.

Anzeige Anzeige

Mit 2,636 Millionen monatlichen Entwickler:innen überholt TypeScript damit knapp Python (ca. 2,6 Millionen) und deutlich JavaScript (2,15 Millionen). Laut dem GitHub-Blog, der die Daten analysiert, handelt es sich um den „signifikantesten Sprachenwechsel seit über einem Jahrzehnt“.

KI und Frameworks als Wachstumstreiber

Als Hauptgrund für diesen Wandel identifiziert der Bericht die massive Zunahme KI-gestützter Entwicklung. Entwickler:innen würden demnach verstärkt zu typsicheren Sprachen wechseln.

Anzeige Anzeige

Der Grund: Strikte Typsysteme machen KI-generierten Code, etwa von GitHubs Copilot, zuverlässiger und sicherer für den Produktionseinsatz. Eine akademische Studie von 2025, die der Bericht zitiert, fand heraus, dass 94 Prozent der von KI generierten Kompilierungsfehler auf Probleme mit der Typprüfung zurückzuführen waren.

Unterstützt wird dieser Trend durch die großen Frontend-Frameworks. Nahezu alle relevanten Vertreter wie Next.js, Astro oder SvelteKit initialisieren neue Projekte mittlerweile standardmäßig mit TypeScript.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Python bleibt in der KI-Nische dominant

Trotz der Wachablösung an der Spitze bleibt Python die unangefochtene Sprache für Workloads im Bereich Künstliche Intelligenz und Data-Science. Das Wachstum von Python war mit 48,8 Prozent im Jahresvergleich ebenfalls enorm, getrieben durch die hohe KI-Akzeptanz.

Es ist zudem wichtig zu verstehen, dass das kombinierte Ökosystem aus JavaScript und TypeScript auf GitHub weiterhin mehr Aktivität verzeichnet als Python allein.

Anzeige Anzeige

Einordnung der Methodik

Die von GitHub verwendete Metrik zählt die monatlich aktiven Contributors (Entwickler:innen, die Code beisteuern). Diese Zählweise unterscheidet sich fundamental von anderen Branchenindizes.

Der populäre TIOBE-Index etwa misst die Häufigkeit von Suchanfragen und sieht Python seit Langem stabil auf Platz 1. Der Stack Overflow Survey wiederum ermittelte TypeScript schon vor Jahren als „meistgeliebte“ Sprache, während JavaScript dort noch als „meistgenutzt“ galt.

Die neuen GitHub-Zahlen deuten nun darauf hin, dass die hohe Beliebtheit von TypeScript sich endgültig in der aktiven Projektnutzung niederschlägt.

Anzeige Anzeige

Die Schattenseite der KI-Assistenz

Der Octoverse-Bericht 2025 wirft jedoch auch ein Schlaglicht auf neue Risiken. So hat „Broken Access Control“ (fehlerhafte Zugriffskontrolle) die „Injection“ als häufigste Sicherheitslücke auf der Plattform abgelöst.

GitHub führt dies unter anderem darauf zurück, dass KI-generierte Code-Bausteine oder schnelle Projekt-Setups (vom Bericht als „Vibe Coding“ bezeichnet) kritische Authentifizierungs-Prüfungen überspringen.

Der Wandel an der Spitze signalisiert einen strukturellen Shift. In einer Ära, in der Code zunehmend von KI-Assistenten geschrieben wird, scheint die explizite Typsicherheit von TypeScript zur neuen Notwendigkeit für robuste Software zu werden.

Anzeige Anzeige

Der vollständige Bericht, der auch das starke Wachstum der indischen Entwickler:innen-Community (jetzt Platz 1 bei Open-Source-Beiträgen) beleuchtet, knüpft an die Analysen der Vorjahre an.