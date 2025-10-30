Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wachablösung auf GitHub: Darum ist TypeScript jetzt die meistgenutzte Sprache

An der Spitze der meistgenutzten Programmiersprachen hat es eine historische Verschiebung gegeben. Ein neuer Bericht zeigt den überraschenden Sieger.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wachablösung auf GitHub: Darum ist TypeScript jetzt die meistgenutzte Sprache

GitHub sieht massive Zuwächse in der Nutzung von TypeScript. (Bild: Shutterstock/Postmodern Studio)

GitHub hat seinen jährlichen Octoverse-Bericht veröffentlicht. Die zentrale Erkenntnis: TypeScript ist im August 2025 erstmals zur meistgenutzten Sprache auf der Plattform aufgestiegen.

Anzeige
Anzeige

Mit 2,636 Millionen monatlichen Entwickler:innen überholt TypeScript damit knapp Python (ca. 2,6 Millionen) und deutlich JavaScript (2,15 Millionen). Laut dem GitHub-Blog, der die Daten analysiert, handelt es sich um den „signifikantesten Sprachenwechsel seit über einem Jahrzehnt“.

KI und Frameworks als Wachstumstreiber

Als Hauptgrund für diesen Wandel identifiziert der Bericht die massive Zunahme KI-gestützter Entwicklung. Entwickler:innen würden demnach verstärkt zu typsicheren Sprachen wechseln.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Der Grund: Strikte Typsysteme machen KI-generierten Code, etwa von GitHubs Copilot, zuverlässiger und sicherer für den Produktionseinsatz. Eine akademische Studie von 2025, die der Bericht zitiert, fand heraus, dass 94 Prozent der von KI generierten Kompilierungsfehler auf Probleme mit der Typprüfung zurückzuführen waren.

Unterstützt wird dieser Trend durch die großen Frontend-Frameworks. Nahezu alle relevanten Vertreter wie Next.js, Astro oder SvelteKit initialisieren neue Projekte mittlerweile standardmäßig mit TypeScript.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Python bleibt in der KI-Nische dominant

Trotz der Wachablösung an der Spitze bleibt Python die unangefochtene Sprache für Workloads im Bereich Künstliche Intelligenz und Data-Science. Das Wachstum von Python war mit 48,8 Prozent im Jahresvergleich ebenfalls enorm, getrieben durch die hohe KI-Akzeptanz.

Es ist zudem wichtig zu verstehen, dass das kombinierte Ökosystem aus JavaScript und TypeScript auf GitHub weiterhin mehr Aktivität verzeichnet als Python allein.

Anzeige
Anzeige

Einordnung der Methodik

Die von GitHub verwendete Metrik zählt die monatlich aktiven Contributors (Entwickler:innen, die Code beisteuern). Diese Zählweise unterscheidet sich fundamental von anderen Branchenindizes.

Der populäre TIOBE-Index etwa misst die Häufigkeit von Suchanfragen und sieht Python seit Langem stabil auf Platz 1. Der Stack Overflow Survey wiederum ermittelte TypeScript schon vor Jahren als „meistgeliebte“ Sprache, während JavaScript dort noch als „meistgenutzt“ galt.

Die neuen GitHub-Zahlen deuten nun darauf hin, dass die hohe Beliebtheit von TypeScript sich endgültig in der aktiven Projektnutzung niederschlägt.

Anzeige
Anzeige

Die Schattenseite der KI-Assistenz

Der Octoverse-Bericht 2025 wirft jedoch auch ein Schlaglicht auf neue Risiken. So hat „Broken Access Control“ (fehlerhafte Zugriffskontrolle) die „Injection“ als häufigste Sicherheitslücke auf der Plattform abgelöst.

GitHub führt dies unter anderem darauf zurück, dass KI-generierte Code-Bausteine oder schnelle Projekt-Setups (vom Bericht als „Vibe Coding“ bezeichnet) kritische Authentifizierungs-Prüfungen überspringen.

Der Wandel an der Spitze signalisiert einen strukturellen Shift. In einer Ära, in der Code zunehmend von KI-Assistenten geschrieben wird, scheint die explizite Typsicherheit von TypeScript zur neuen Notwendigkeit für robuste Software zu werden.

Anzeige
Anzeige

Der vollständige Bericht, der auch das starke Wachstum der indischen Entwickler:innen-Community (jetzt Platz 1 bei Open-Source-Beiträgen) beleuchtet, knüpft an die Analysen der Vorjahre an.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren