Arbeitstrend 2026? Wie sogenannte „Forever Layoffs“ die Arbeitswelt von morgen prägen

Die Glassdoor-Studie ist eine der renommiertesten im Arbeitswelt-Bereich. Für das Jahr 2026 rückt sie den sogenannten „dauerhafter Stellenabbau“ und dessen Gefahren in den Fokus.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Laut einer Studie sinkt das Vertrauen in Führungskräfte weiterhin. (Symbolbild: Jasen Wright / Shutterstock)

Der aktuelle Glassdoor-Bericht zu den Arbeitstrends 2026 rückt ein neues Arbeitswelt-Phänomen in den Mittelpunkt: die sogenannten „Forever Layoffs“. Gemeint sind damit kleine, aber stetige Entlassungen, die in der Studie als „dauerhafter Stellenabbau“ bezeichnet werden. Also nicht große Entlassungswellen, die medial thematisiert werden, sondern kontinuierliche Entlassungen.

Entlassungen können „Kultur der Angst, Unsicherheit und des Grolls schaffen“

Und die nehmen laut dem neu veröffentlichten „Worklife Trends Report 2026“ von Glassdoor deutlich zu. Kleinere Entlassungen von weniger als 50 Personen sind demnach mittlerweile die häufigste Entlassungsart und machen 2025 51 Prozent der Kündigungen aus. Vor zehn Jahren, im Jahr 2015, waren es nur 38 Prozent gewesen. Diese kleineren, aber häufigeren Entlassungen könnten die Ängste der Arbeitnehmer:innen auch im kommenden Jahr weiter schüren.

Entlassungen können die Unternehmenskultur über Jahre hinweg belasten. Studien zeigen, dass Entlassungen „eine Kultur der Angst, Unsicherheit und des Grolls schaffen“. Der „dauerhafte Stellenabbau“ führe zu Burnout, Demotivation und Misstrauen, und dessen Auswirkungen werden voraussichtlich auch im Jahr 2026 anhalten.

Vertrauen in Führungskräfte sinkt weiter

Frühere Untersuchungen von Glassdoor ergaben, dass sich die negativen Gefühle der verbleibenden Mitarbeiter:innen nach einer Entlassung erst nach mehr als zwei Jahren erholten. Wiederholte Entlassungen haben einen doppelt so starken Einfluss auf die Mitarbeiterstimmung, speziell bei Führungskräften und neu eingestellten Mitarbeiter:innen.

Zudem scheint das Vertrauen in Führungskräfte weiter zu schwinden: Die Glassdoor-Bewertungen von Führungskräften sinken laut CNBC seit der zweiten Jahreshälfte 2023. Besonders stark sank das Vertrauen in die Führungskräfte in den Bereichen Medien und Kommunikation, Management und Beratung sowie Technologie.

Überforderung durch „emotionale Achterbahnfahrten“

Glassdoor-Forscher:innen nennen die Umwälzungen im KI-Geschäft, die Konsolidierungsentwicklungen im Medienbereich und die Rückkehr zu einer leistungsorientierten Kultur im Technologiesektor als Hauptgründe für diese Rückgänge. Bei der Bewertung von Führungskräften häufen sich seit dem Jahr 2024 Begriffe wie Uneinigkeit, Misstrauen, Kommunikationsprobleme, Entfremdung und Heuchelei.

„Die Mitarbeiter sind von den emotionalen Achterbahnfahrten der letzten sechs Jahre völlig überfordert“, sagte Daniel Zhao, Chefökonom von Glassdoor. „Auf dem Höhepunkt der Pandemie waren Führungskräfte transparent und zeigten sich verletzlich. Jetzt verfallen viele wieder in die übliche Unternehmenssprache, und die Mitarbeiter haben nicht mehr das Gefühl, dass ihre Führungskräfte sie unterstützen.“

