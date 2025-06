Glücksforscher verrät: Was uns wirklich zufrieden macht – und was nicht

Karlheinz Ruckriegel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg mit den Arbeitsschwerpunkten Makroökonomie, psychologische Ökonomie und interdisziplinäre Glücksforschung. Im Interview erklärt er, was uns Menschen glücklich macht und wie sich die Faktoren in der heutigen Arbeitswelt auswirken. Auch an die Politik stellt Ruckriegel eine deutliche Forderung.