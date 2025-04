Gmail für Android und iOS: Google sorgt für mehr Flexibilität und bringt neue Gemini-Funktionen

Wie Google in einem Blogpost erklärt, erhält die Gmail-App auf Android- und iOS-Geräten zwei praktische Neuerungen. Wer Gmail oder Google Chat auf Geräten mit großen Displays, also auf Tablets oder Foldables nutzt, darf sich über mehr Flexibilität freuen: Mit einem neuen, verschiebbaren Trenner können Nutzer:innen die Aufteilung zwischen Listen- und Konversationsansicht selbst bestimmen.

Je nach Bedarf lässt sich so zwischen einer ein- oder zweigeteilten Ansicht wechseln. Die Breite der jeweiligen Bereiche kann ebenfalls individuell angepasst werden. Diese Funktion steht schon jetzt allen Google-Workspace-Kund:innen sowie Nutzer:innen mit persönlichen Google-Accounts zur Verfügung.

KI-Bilder direkt in Gmail erstellen und einfügen

Die Implementierung von generativer Bild-KI in alltägliche Apps scheint derzeit zum neuen Standard zu werden. Da lässt sich natürlich auch Google nicht lumpen und führt eine neue Funktion ein, die insbesondere kreative Prozesse unterstützen soll: In der Gmail-App auf Android- und iOS-Geräten ist es künftig möglich, Bilder direkt über das Gemini-Panel zu erstellen.

Nutzer:innen können die generierten Bilder speichern, kopieren oder unmittelbar in eine E-Mail einfügen. Die Funktion ist allerdings nicht kostenlos für alle verfügbar. Sie richtet sich nur an Business- und Enterprise-Kund:innen sowie Abonnent:innen von Google-One-AI-Premium. Die Funktion ergänzt das bereits bestehende Angebot, Bilder mithilfe von KI innerhalb anderer Workspace-Apps am Desktop zu erstellen.

Neben den Neuerungen für Gmail kündigte Google noch weitere Updates an. So erhält die Gmail-App auf iOS-Geräten ein Redesign im Stil von Material Design 3. Damit gleicht sie sich der Optik der Web- und Android-Versionen an.

Außerdem verbessert das Unternehmen die Bearbeitungsmöglichkeiten in Google Vids: Nutzer:innen können jetzt die Höhe der Zeitleiste anpassen. Das soll die Bearbeitung komplexer Szenen übersichtlicher gestalten. Darüber hinaus lassen sich auf iOS-Geräten nun auch Geburtstage direkt im Google Kalender erstellen und bearbeiten – eine Funktion, die bisher nur auf Android verfügbar war.

