Neue Gmail-Funktion: Gemini kann jetzt für euch Nachrichten schreiben – so geht’s

Gmail bietet schon seit einer Weile ein spannendes Gemini-Feature. Über „Help me write“ kann die KI erste Entwürfe für eure Mails anfertigen. Das einzige Problem für deutsche Nutzer:innen war bislang, dass Gemini nur in der Lage war, Nachrichten auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch zu erstellen. Wie Google jetzt in einem Blogbeitrag bekannt gegeben hat, ändert sich das ab sofort.

Anzeige Anzeige

So nutzt ihr das Gemini-Feature in Gmail

Gemini kann in Gmail jetzt auch Nachrichten auf Deutsch, Italienisch und Französisch erstellen. Um die neue Funktion nutzen zu können, müsst ihr lediglich eine neue Mail erstellen und das Bleistiftsymbol mit einem Stern in der Tool-Leiste unten auswählen. Das startet die „Help me write“-Funktion. In dem Textfeld könnt ihr Gemini dann Anweisungen geben, was ihr schreiben wollt und welche Tonalität die KI für eure Nachricht wählen soll.

Gemini zeigt euch im Anschluss einen ersten Entwurf für eure Gmail-Nachricht an. Diesen könnt ihr dann noch einmal überarbeiten, bevor ihr sie absendet. Alternativ könnt ihr Gemini nutzen, um eine von euch geschriebene Mail überarbeiten zu lassen. So könnt ihr auch hier die Tonalität durch die KI anpassen lassen, weitere Details hinzufügen oder die Nachricht auf die wichtigsten Eckpunkte zusammenfassen.

Anzeige Anzeige

Der Rollout der neuen Gemini-Funktion in Gmail wurde schon gestartet. Google betont allerdings, dass es bis zu 15 Tage dauern kann, bis alle Nutzer:innen der Web-Version sowie der Android- und iOS-App damit versorgt werden. Ist die Funktion nicht bei euch verfügbar, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das Fehlen des neuen Features könnte aber auch noch einen anderen Grund haben.

Denn die Gemini-Funktion steht vorerst nur einer Reihe von bestimmten Gmail-Accounts zur Verfügung. Dazu zählen Business- und Enterprise-Konten sowie Kund:innen mit Gemini-Education-Abo. Als Privatanwender:in könnt ihr Gemini in Gmail nur nutzen, wenn ihr Googles One-AI-Premium-Plan abonniert habt. Das Abo lässt sich im ersten Monat kostenlos testen, falls ihr den Testzeitraum noch nicht genutzt habt. Anschließend zahlt ihr knapp 22 Euro pro Monat für den Zugriff auf Gemini Advanced, zwei Terabyte Cloud-Speicher und KI-Features in zahlreichen Google-Apps wie Gmail.

Anzeige Anzeige

Lustige Google-Rezensionen

9 Bilder ansehen Die lustigsten Google-Rezensionen Quelle: BlueberryPie/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema