Gmail: Langersehnte Funktion sorgt für mehr Übersichtlichkeit im Postfach

Eine kleine Änderung mit großer Wirkung: Wie Android Authority berichtet, testet Gmail für Android derzeit eine Funktion, mit der sich E-Mails direkt in den Benachrichtigungen als gelesen markieren lassen. Das spart Zeit – und bringt Android-Nutzer:innen endlich auf Augenhöhe mit iOS.

Beliebte Funktion kommt auf Android

Wer täglich Dutzende oder sogar Hunderte E-Mails erhält, weiß, dass nicht jede davon sofort gelesen und beantwortet werden muss. Oft reicht ein Blick auf die Absenderadresse, den Betreff und die ersten Zeilen, um zu entscheiden, ob die Nachricht ignoriert oder später gelesen werden kann. Daher ist es praktisch, solche E-Mails einfach als gelesen markieren zu können, ohne die App überhaupt öffnen zu müssen.

Was in Gmail für iOS längst Standard ist, scheint jetzt also auch auf Android-Geräten anzukommen. Wie mehrere Nutzer:innen berichten, testet Google derzeit eine neue Funktion, mit der sich E-Mails direkt aus der Android-Benachrichtigung heraus als gelesen markieren lassen. Für viele dürfte das eine willkommene Ergänzung zu den bestehenden Funktionen darstellen, die das E-Mail-Management weiter erleichtert.

Eine kleine Funktion mit großer Wirkung

Das Feature mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken, ist im Hinblick auf die Nutzungsfreundlichkeit aber ein großer Gewinn. Bislang mussten Android-Nutzer:innen nämlich entweder die Gmail-App öffnen oder eine Wischgeste im Posteingang konfigurieren, um E-Mails als gelesen zu markieren. Der neue Button spart genau diesen Zwischenschritt. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man gerade unterwegs ist oder keine Zeit für eine genaue Sichtung hat.

Wer sich jetzt schon freut, für den folgt allerdings ein kleiner Dämpfer: Aktuell scheint das Gmail-Feature nämlich nur für einzelne Test-Accounts sichtbar zu sein. In dem sozialen Netzwerk X teilten Nutzer:innen mit, dass die neue Schaltfläche selbst in der neuesten Version nur in einigen ihrer Konten auftauchen. Google testet die neue Funktion also offenbar im kleinen Rahmen, um das Nutzungsverhalten zu beobachten und gezielt Feedback zu sammeln.

Kennt ihr diese Android-Funktionen?

Noch kein Zugriff? Das kannst du tun

Die Funktion, E-Mails direkt in den Benachrichtigungen als gelesen zu markieren, ist nicht neu. Viele andere E-Mail-Clients, die für Android-Geräte verfügbar sind, bieten diese Funktion schon seit Längerem an – ebenso wie Gmail für iOS.

Wer das Feature jetzt noch nicht sieht, muss sich vorerst gedulden. Alternativ lässt sich mit der App Auto Notification ein ähnlicher Effekt erzielen: Sie erlaubt das Anpassen von Benachrichtigungen – inklusive der Funktion, E-Mails als gelesen zu markieren.