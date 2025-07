Postfach-Entrümpelung leicht gemacht: Gmail übernimmt jetzt das Abmelden für dich

Gmail macht Entrümpelung leichter (Bild: One Artist / Shutterstock)

Aus Versehen für einen Newsletter angemeldet, bei „Benachrichtigungen zulassen“ auf den falschen Button geklickt oder einmal bei einem dubiosen Onlineshop eingekauft: Schon verstopfen dir ständig unerwünschte Mails dein Postfach.

Anzeige Anzeige

Sich von den Subscriptions abzumelden ist lästig und oft nicht so einfach. Denn schließlich musst du bei jedem Newsletter das Abo individuell kündigen. Und oft machen dies dir die Anbieter nicht so leicht.

Zentrale Verwaltung von Abo-Mails

Gmail will hier Abhilfe schaffen. Der Mailanbieter von Google präsentiert ein neues Feature, mit dem sich Newsletter und andere Abo-Mails zentral verwalten und direkt löschen lassen.

Anzeige Anzeige

„Manage Subscriptions“ heißt die neue Ansicht, die Google in einem Blogbeitrag vorgestellt hat. Sie soll demnächst für Web, Android und iOS in ausgewählten Ländern eingeführt werden. Um welche Länder es sich handelt, präzisierte Google nicht.

So funktioniert das Unsuscribe-Feature

Der neue Abo-Manager soll bei Gmail links oben in der Navigation zu finden sein. Klickst du darauf, werden dir alle aktiven Newsletter und Mailinglisten angezeigt. Geordnet sind sie nach der Häufigkeit, in der sie dir Nachrichten schicken. Die Zahl der jeweiligen Mails der letzten Wochen wird dir dazu angezeigt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wenn du auf einen Absender klickst, zeigt das Programm dir alle von ihm gesendeten Nachrichten an. Mit einem weiteren Klick kannst du dich abmelden. Gmail setzt sich in deinem Namen mit dem Anbieter in Verbindung. Mit diesem Schritt werden alle Newsletter gekündigt, die du bei dem jeweiligen Absender laufen hast.

Erstmals gebündelte Kündigung ohne externe Add-ons

Die Möglichkeit, sich bei Gmail einfach von einem Newsletter abzumelden, gab es bereits. Doch sie funktionierte nur für einzelne Mailinglisten. Um alle unerwünschten Absender zu managen oder gebündelt zu kündigen, musstest du zu Add-ons von externen Diensten greifen.

Anzeige Anzeige

Ganz neu ist „Manage Subscriptions“ von Gmail übrigens nicht. Vor einem Jahr meldeten bei Reddit mehrere User:innen, die dieses Update in ihrem Mailprogramm entdeckten. Damals funktionierte es laut den Nutzer:innen aber noch nicht.

Sinnvolle und weniger sinnvolle Passworttipps

8 Bilder ansehen Sinnvolle und weniger sinnvolle Tipps für Passwörter Quelle: Shutterstock/ Vitalii Vodolazskyi

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review GMail