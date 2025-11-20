Der gnadenlose KI-Coach: Dieser Prompt entlarvt schwache Ideen
KI-Modelle sind höflich und wollen Nutzer nicht verjagen: Um sie als kritischen Sparringspartner zu nutzen, ist das problematisch. Wer seine Einfälle mit ChatGPT, Gemini oder Microsoft Copilot hinterfragen will, muss daher den passenden Prompt kennen.
Er sorgt dafür, dass die KI zum Kritiker wird, der gezielt Schwachstellen einer Idee aufzeigt. Die Prompt-Vorlage und Testergebnisse gibt es in der aktuellen Podcast-Folge von t3n MeisterPrompter.
Der Prompt, der KI zum Kritiker macht
Der Prompt ist vergleichsweise kurz, aber konkret. Wichtig ist diese Rollenvergabe: „Du bist mein gnadenloser Coach.“
Zudem kommt es auf einen passenden Zusatz an. „Wenn meine Idee schwach ist, nenn sie Schrott – und sag mir, warum.“ Damit soll der KI-Chatbot weniger aus einer höflichen und mehr aus einer direkten, kritischen Perspektive antworten.
KI-Chatbots reagieren mit sinnvollen Fragen
Die Podcast-Hosts testeten den Prompt mit einer fiktiven Merch-Idee. Sowohl ChatGPT, Claude als auch Google Gemini haben im Test direkt Fragen gestellt, um die Aufgabe zu lösen.
Den vollständigen Prompt und alle Testergebnisse der verschiedenen KI-Modelle hörst du in der aktuellen Folge des t3n MeisterPrompter-Podcasts. Probier es aus – aber rechne mit der Wahrheit.
Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren
Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:
Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.
Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.