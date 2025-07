Will Google euch das Klicken abgewöhnen? Zwei neue KI-Features mit weitreichenden Folgen

Zwei wesentliche Neuerungen sollen das Verhältnis zwischen Nutzer:innen, Google und den Inhalte-Anbietern im Netz neu definieren. Zum einen wird der sogenannte „AI Mode“ in der Suche massiv aufgewertet, zum anderen erhalten KI-generierte Zusammenfassungen Einzug in den personalisierten Discover-Feed. Das schreibt Google in einem aktuellen Blog-Beitrag.

Gemini 2.5 Pro und Deep Search: Die Suche soll denken lernen

Das Herzstück der Offensive ist die Integration des fortschrittlichen KI-Modells Gemini 2.5 Pro in den „AI Mode“ der Google-Suche. Damit verbunden ist die Einführung von „Deep Search“, einer Fähigkeit, die komplexe Anfragen mit tiefgehendem Verständnis und logischen Schlussfolgerungen bearbeiten soll. Diese leistungsstarken Werkzeuge bleiben zunächst zahlenden Abonnent:innen der Pakete „Google AI Pro“ und „Google AI Ultra“ vorbehalten.

Gleichzeitig führt Google eine Funktion ein, die auf der I/O-Entwicklerkonferenz mit „Project Astra“ für Aufsehen sorgte: KI-gestützte Anrufe. Suchen Nutzer:innen nach lokalen Dienstleistungen, sollte bald die Option „Preise von KI prüfen lassen“ erscheinen. Ein Klick darauf veranlasst den Google-Assistenten, selbstständig bei dem Unternehmen anzurufen, um Preise oder Verfügbarkeiten zu erfragen. Diese Funktion soll für alle Nutzer:innen der Suche verfügbar sein, wobei zahlende Kund:innen höhere Nutzungslimits erhalten werden. Der Rollout in den USA soll jetzt starten, zu anderen Regionen gibt es noch keinen Zeitplan.

Die zweite Neuerung betrifft den Google Discover-Feed, der personalisierte Nachrichten und Artikel auf Mobilgeräten anzeigt. Hier werden künftig Karten mit KI-generierten Zusammenfassungen ausgespielt, die Inhalte von mehreren Nachrichtenquellen aggregieren. Die Logos der Publisher werden zwar angezeigt, der Inhalt aber wird von Google aufbereitet und als kurzer Überblick präsentiert.

Wie Techcrunch berichtet, handelt es sich hierbei um einen offiziellen Start in den USA, der sich zunächst auf Lifestyle-Themen konzentriert. Google selbst argumentiert, dies erleichtere den Nutzer:innen die Entscheidung, welche Artikel sie lesen möchten. Doch genau hier liegt die Sorge der Publisher: Viele Nutzer:innen könnten sich mit der Zusammenfassung zufriedengeben und die eigentliche Quelle nicht mehr besuchen. Alles Weitere dazu findest du in diesem Artikel.

Googles Strategiewechsel

Die Strategie von Google ist klar erkennbar. Der Wandel von einer Suchmaschine, die auf externe Quellen verweist, hin zu einer Antwortmaschine, die Informationen direkt liefert, wird konsequent vorangetrieben. Die neuen Funktionen bieten zweifellos ein Potenzial für mehr Effizienz, werfen aber gleichzeitig die grundlegende Frage auf, wie ein vielfältiges und unabhängiges Web-Ökosystem in Zukunft finanziert werden kann, wenn der Traffic als dessen Lebensader zunehmend umgeleitet wird.

