Mit Gemini 2.0 und AI-Mode: So viel KI steckt bald in der Google-Suche

Im hart umkämpften Markt um die Nutzung KI-basierter Suchoptionen hat Google eine besondere Position inne. Denn obwohl beispielsweise OpenAI mit ChatGPT (Search) und Perplexity mit immer neuen Features für die „AI Answering Machine“ als relevante Alternativen auftreten, sind Milliarden User längst an die Suche via Google gewöhnt.

Kürzlich offenbarte das Unternehmen, dass pro Jahr inzwischen über fünf Billionen Suchanfragen bedient werden – das entspricht rund 9,5 Millionen pro Minute. Mit einem immensen Update für die eigenen KI-Suchoptionen bietet Google jetzt den Usern umfassende und hochleistungsfähige Neuerungen, die die Search-Experience auf Google revolutionieren sollen. Darauf zahlen der neue AI-Mode und einfach zugängliche AI-Overviews mit mehr KI-Power als je zuvor ein – die zum Teil auch schon in Deutschland angekommen sind.

AI Overviews erhalten dank Gemini 2.0 mehr Tiefe

Googles AI-Overviews werden präziser, umfassender und einfacher zugänglich denn je. Diese Option liefert den Usern KI-generierte Antwortübersichten zu ihrer Suchanfrage – seit Ende April 2024 auch für nicht bei der Search Genenerative Experience (SGE) angemeldete Nutzer:innen. Seit dem ersten Launch hat Google verschiedene Ergänzungen und Updates für das Feature herausgebracht. So sind die KI-Übersichten seit Mai auch für die visuelle Suche per Lens oder Circle to Search verfügbar.

Im September wurden die AI Overviews im Knowledge Panel ausgeweitet, und seit dem Herbst 2024 ist zudem die Integration von Ads im AI Overviews-Bereich möglich. Im Oktober 2024 hat Google den Launch der KI-Übersichten in über 100 weiteren Ländern angekündigt. Doch in Deutschland waren die AI-Overviews auch nach jenem Update noch nicht zu sehen.

Das hat sich inzwischen geändert. Denn erste User können die Overviews inzwischen hierzulande bei englischsprachigen, seltener auch bei deutschsprachigen Suchanfragen reproduzieren. Auch in Italien, Spanien und der Schweiz sind die KI-Übersichten aufgetaucht. Tatsächlich sind die genannten Länder noch immer nicht in Googles Übersicht der Länder mit einer Verfügbarkeit der KI-generierten Übersichten in der Suche zu finden. Doch Google hat den Test in Deutschland und anderen europäischen Ländern bestätigt.

Und ab jetzt sind die AI-Overviews für noch mehr Nutzer:innen verfügbar. Teenager erhalten Zugriff und ebenso Personen, die sich nicht bei Google einloggen. Das erklärt Robby Stein, VP of Product für Google Search, im Blogeintrag. Er weist ebenso darauf hin, dass die KI-Übersichten ein Update erhalten und fortan Support für Gemini 2.0 bekommen können.

Das ist vorerst aber nur in den USA vorgesehen. Dank der Nutzung von Googles bisher leistungsfähigsten Modell können die User auf komplexe Fragen, auch multimodaler Natur, umfassende Antworten erhalten. Das bezieht sich zum Beispiel ebenfalls auf Fragen zu Matheproblemen oder Coding-Kontexten. Darüber schreibt auch Google CEO Sundar Pichai auf Threads, der zugleich den offiziellen Start des AI-Modes mit Gemini 2.0 Support für die Suche ankündigt.

Der neue AI Mode: Vom Test zum Roll-out

Schon Anfang Februar berichteten wir über einen neuen AI-Mode, den Google als Experiment in die Suche integriert hat. Dabei sollte der Suchmodus, welcher zunächst intern getestet wurde, besonders Ratschläge und Vergleiche bieten sowie auf Follow-up-Fragen reagieren können – dank der Power von Gemini 2.0. Google nennt einige Beispielfragen, für deren Beantwortung der KI-Modus gut geeignet ist:

Der AI-Mode kommt jetzt für die ersten externen User offiziell. Denn Robby Stein erklärt:

„As we’ve rolled out AI Overviews, we’ve heard from power users that they want AI responses for even more of their searches. So today, we’re introducing an early experiment in Labs: AI Mode. This new Search mode expands what AI Overviews can do with more advanced reasoning, thinking and multimodal capabilities so you can get help with even your toughest questions. You can ask anything on your mind and get a helpful AI-powered response with the ability to go further with follow-up questions and helpful web links […].“